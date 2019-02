Minkä ihmeen puuhäkkyrän MM-hiihtomenestyjät saavat palkintopallilla? Yllättäen siinä onkin kristallia

Oletko miettinyt minkä puuhäkkyrän Seefeldin MM-hiihtojen onnistujat saavat palkintojenjaossa?

Se on MM-perinteeseen kuuluva järjestäjien oma palkinto kisoissa menestyneille urheilijoille.

Seefeldissä järjestäjien palkinto on puisen kehikon sisällä lepäävä nyrkin kokoinen Swarovskin kristalli. Palkinto on nimetty Alppien jalokiveksi, ja niitä jaetaan MM-kisojen aikana lähes 160 kappaletta. Suomalaisurheilijoista kristallimötikän on saanut toistaiseksi vain Iivo Niskanen.

Swarovski, yksi maailman suosituimmista korumerkeistä, on perustettu Itävallan Alpeilla.