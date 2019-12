Minnesotan tulokas Kähkönen torjui kolmannen voittonsa, NHL-ura on alkanut vakuuttavasti

Vasta marraskuun lopulla jääkiekon NHL-uransa aloittanut Minnesota Wildin Kaapo Kähkönen torjuu joukkuettaan kohti pudotuspelipaikkaa. Perjantaiyönä Suomen aikaa kaatui Edmonton Oilers, kun kotikaukalossaan pelannut Minnesota voitti runsasmaalisen ottelun lopulta 6–5. Kähköselle voitto oli kolmas neljästä pelatusta ottelusta. Hän torjui Edmontonia vastaan 28 kertaa.

Viime kauden ja kuluvan kauden alun Minnesotan farmijoukkueessa, AHL:n Iowa Wildissa pelannut Kähkönen, 23, on aloittanut NHL:ssä kovilla torjuntaprosenteilla. Neljän pelin jälkeen hänen torjuntaprosenttinsa on 92,5. Alkukaudesta Iowassa prosentti oli kymmenen pelin jälkeen 90,9.

Muista NHL:n suomalaisvahdeista Kähköstä edellä on vain Boston Bruinsin Tuukka Rask 92,6 prosentilla. Arizona Coyotesin Antti Raannan torjuntaprosentti on 91,9 ja Edmonton Oilersin Mikko Koskisen 91,4. Yli 90 prosentin on yltänyt myös Columbus Blue Jacketsin Joonas Korpisalo. Konkareilla on toki pelattuja otteluita enemmän kuin Kähkösellä. Yli 90 prosentin yltäneillä ottelumäärät vaihtelevat Raannan 12:sta Korpisalon 24:ään.

Minnesotan valmentaja keskittyi pisteisiin

Minnesota on NHL:n länsilohkon keskisessä divisioonassa viidentenä 35 pisteellä. Sen edellä ovat St. Louis, Colorado, Winnipeg ja Dallas.

Kun pudotuspelipaikka heltiää divisioonan kolmelle parhaalle joukkueelle ja lisäksi jatkopaikan saavat lohkossa kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta, korostuvat Kähköseen kohdistuvat odotukset torjujana.

Pisteisiin keskittyi myös Minnesotan päävalmentaja Bruce Boudreau, jonka mukaan Edmonton-peli oli vetelä esitys molemmilta joukkueilta.

– Minulla ei ole mitään veteliä pelejä vastaan niin kauan kuin joukkueellamme on lopussa korkeampi maalimäärä, Boudreau sanoi mediatilaisuudessa pelin jälkeen.

Kähkösen lisäksi muillakin suomalaisvaalivahdeilla piti kiirettä kaukalossa, mutta he taipuivat tappioihin. Ottelunsa hävisivät 31 torjuntaan venynyt Columbuksen Korpisalo jatkoajalla, Nashville Predatorsin Juuse Saros 28 torjunnalla ja Bostonin Rask niin ikään 28 torjunnalla.

