Miro Heiskanen otti nimiinsä Starsin seuraennätyksen, kun Dallas nujersi Coloradon

Miro Heiskanen antoi yhden maalisyötön ja teki Dallasin seuraennätyksen, kun Stars pusersi 5–4-voiton Colorado Avalanchesta NHL-jääkiekon länsilohkon toisella pudotuspelikierroksella ja eteni 3–1-johtoon ottelusarjassa.

Heiskanen, 21, on kerännyt tämän vuoden pudotuspeleissä 16 tehopistettä (3+13), mikä on Starsin seuraennätys puolustajalle. Heiskanen on koonnut pisteensä 13 ottelussa, kun edellisen ennätyksen haltija, Craig Hartsburg, kirjautti 15 pistettä 18 ottelussa vuonna 1981, jolloin joukkueen nimi oli vielä Minnesota North Stars.

– Uskon, että kun hän sai maistaa pudotuspelejä viime vuonna, hän tiesi, mitä odottaa tänä vuonna. Miron kaltainen eliittipelaaja nostaa tasoaan, ja hän on ehdottomasti tehnyt sen näissä pudotuspeleissä. Hän on ratkaissut pelejä. On nautinto katsella häntä joka päivä, Starsin kapteeni Jamie Benn kehui NHL: n nettisivuilla.

Heiskanen on kerännyt Starsin pelaajista eniten peliaikaa pudotuspeleissä, 25.48 minuuttia ottelua kohti.

– Tiedän että hänen pisteisiinsä kohdistuu paljon huomiota, mutta sitä pitäisi kiinnittää yhtä paljon siihen, miten hän pelastaa meidän vaikeista tilanteista, miten hän pystyy kuljettamaan kiekon pois puolustusalueelta, miten hän pystyy tekemään oikean ratkaisun oikealla hetkellä ja vapauttamaan meidät vaikeuksista. Kun meillä menee huonosti, pannaan Miro jäälle ja hän rauhoittaa tilanteen, Starsin valmentaja Rick Bowness ylisti.

Coloradon maalivahtipeli vuotaa

Ottelusarjan viides peli käydään maanantaina länsilohkon pudotuspelikuplassa Edmontonissa. Coloradon päävalmentajan Jared Bednarin päänsärkynä on joukkueen maalivahtipeli, sillä neljännessä pelissä Pavel Francouz päästi 26 laukauksesta viisi taakseen ja luisteli vaihtoon tilanteessa 5–2, kun kolmatta erää oli pelattu runsaat kahdeksan minuuttia.

– Hänen täytyy pelata paremmin, aivan varmasti. He tekevät tästä vaikeaa hänelle, erityisesti ylivoimalla, mutta olemme nähneet Frankien pelaavan paljon paremmin. En halua puhua huomisen pelin maalivahdista. Minun täytyy ensin käydä läpi tämä ilta, Bednar sanoi NHL:n nettisivuilla.

Francouzin tilalle astunut Michael Hutchinson torjui kolme laukausta uransa ensimmäisessä Stanley Cupin pudotuspeliottelussa. Ottelusarjan ensimmäisessä pelissä Vancouver menetti maalivahti Philipp Grubauerin loukkaantumisen takia, eikä Grubauer ole käytettävissä maanantainakaan.