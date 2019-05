Mitä ihmettä? – Pihtiputaalle tulee nyt maajoukkuetason pelaajia tulvimalla

Mitä ihmettä Pihtiputaalla on tapahtumassa?

Kysymys on ajankohtainen, koska piskuisen kunnan lentopalloylpeys LiigaPloki on suoltanut tänä keväänä pelaajauutisia ennennäkemättömällä tahdilla. Pihtiputaalaisten pyydykseen on jäänyt kahden italialaisen valmentajan lisäksi viisi kotimaista maajoukkuetason pelaajaa.

Maanantaina LiigaPloki tiedotti hankkineensa ensi kauden joukkueeseen peräti kolme passaria. 22-vuotias Taylor Lindberg saapuu Pihtiputaalle USA:sta, 19-vuotias Taija Kaukoranta Hämeenlinnasta ja 16-vuotias Sofia Lehto Helsingistä.

Sekä Kaukoranta että Lehto ovat edustaneet Suomea tyttöjen maajoukkueessa.

– Kaksi passariahan meillä pitää olla, ja Sofia tulee opiskelemaan Pihtiputaan lentopallolukioon, tarkensi LiigaPlokin pelaajahankinnoista vastaava manageri Arto Ihalainen.

Manageri Ihalainen on paras mies vastaamaan siihen, kuinka LiigaPloki on saanut haaviinsa jo neljä kotimaista huippupelaajaa. Viime viikolla seura tiedotti hankkineensa Pihtiputaalle maajoukkueen yleispelaajan Salla Karhun, 25, ja hakkuri Yasmine Madsenin, 19.

Onko Pihtiputaalta käyty lottoamassa Jyväskylässä?

– Siitä ei ole kyse ollenkaan, Ihalainen naurahtaa.

– Meillähän vaihtui valmentaja ja kun hänen valmennustaitonsa tiedetään, pelaajapuolella on ollut imua. Pelaajahankinta on ollut helpompaa.

Valmentajaksi LiigaPloki on palkannut italialaisen Alessandro Lodin, joka on saanut vetovoimaisen valmentajan maineen oltuaan kaksi vuotta mukana Suomen naisten maajoukkueessa. Hän tuo mukanaan apuvalmentaja Riccardo Luglin.

– Lodilla oli halu tulla Suomeen tekemään valmennustyötä. Sattui sellainen yhtälö, että meillä oli valmentaja vaihtumassa ja hän oli kiinnostunut tulemaan. Intressit kohtasivat, Ihalainen selvitti.

– Mistään mahtisatsauksesta ei ole kyse. Emme ole palkanneet kuin yhden valmentajan, eikä se meidän valmentajakuluja nosta aikaisemmasta. Lodi on palkattu valmentaja ja hän on luvannut oppivuoden nuorelle valmentajakollegalle. Hän tulee vapaaehtoisena.

LiigaPlokilta on luvassa lisää pelaajauutisia viikon sisällä.

– Viime kauden pelaajia on jäämässä Pihtiputaalle ja ulkomailtakin on tulossa näillä näkymin keskipelaaja ja laitapelaaja, Ihalainen paljasti.

– Siinä mielessä tilanne on hyvä, että valmentajan kautta olemme saaneet imua tännepäin. Joukkueen rakentaminen on hyvässä mallissa.

Virallista tavoitetta LiigaPloki ei ole vielä asettanut, mutta siltä haiskahtaa, että ensi kaudella Pihtiputaalla voidaan nähdä pitkästä aikaa mitalipelejä.

– Joukkueella tulee olemaan hyvät mahdollisuudet, Ihalainen myönsi.

Maanantaina julkistetusta vahvistuksista Taylor Lindberg on pelannut neljä vuotta Arkansas Little Rockin yliopistossa, josta hänellä on biologian tutkinto. Nyt tehty ammattilaissopimus on hänen uransa ensimmäinen.

Oulunsalon Vasamassa lentopallo-oppinsa saanut Kaukoranta on pelannut kaksi edellistä kautta Mestaruusliigaa toisena passarina Nurmossa ja Hämeenlinnassa.

Lehto puolestaan aloitti uransa Puma Volleyssa ja pelasi viime kaudella ykkössarjaa Helsinki Volleyssa.