Mitä ihmettä? Elmo Lakkaa ei valittu yleisurheilun MM-joukkueeseen, vaikka hänen tilastoaikansa oikeuttaisi kisapaikkaan – "Kyllä siinä vähän pureskelemista on"

Suomi kilpailee yleisurheilun MM-kisoissa Qatarin Dohassa 21 urheilijan joukkueella. Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkolan mukaan Kansainväliseltä yleisurheiluliitolta (IAAF) ei enää odoteta kutsuja urheilijoille.

– IAAF:n kilpailuosalta tuli ilmoitus, että tilastorankingin kautta tuleville urheilijoille on kutsut lähetetty, Niemi-Nikkola sanoo liiton tiedotteessa.

Suomalaisista tilastorankingin kautta kutsun saivat pituushyppääjä Taika Koilahti, seiväshyppääjä Wilma Murto, moukarinheittäjä Krista Tervo ja 1500 metriä juokseva Sara Kuivisto.

Sen sijaan Jyväskylän Kenttäurheilijoiden pika-aituri Elmo Lakka ei ole mukana joukkueessa, vaikka hänen tänä kesänä juoksema ennätyksensä 13,49 jää vain kolme sadasosaa varmuudella kisoihin oikeuttavasta tulosrajasta. Tilastopaja-palvelussa Lakan nimi on kuitenkin kisapaikan saavuttaneiden urheilijoiden listalla. Nimen vieressä on ranking-sijoitus 37 ja perässä pieni q-kirjain, mutta ei mainintaa urheilijan valitsemisesta kisoihin. Dohan MM-kisojen 110 metrin aitajuoksuun pääsee kaikkiaan 40 juoksijaa.

– En ole kutsusta mitään kuullut, niin en pysty siihen ottamaan sen enempää kantaa, Lakka kommentoi Keskisuomalaiselle.

Lakan tilanteessa hämmennystä herättää se seikka, että listalla Lakan perässä oleva belgialainen Michael Obasuyi on menossa kisoihin hitaammalla tilastoajalla 13,54. Hänen kohdallaan on maininta, että urheilija on valittu kisoihin.

– Siinä uskossa olen koko ajan ollut, että kisoihin kutsu tulisi. Mutta urheilija urheilee ja pulinat pois. Itse en ole 6. syyskuuta jälkeen asialle pystynyt mitään tekemään kun en ole rajaa juossut. Kai se peli on sitten selvä, Lakka toteaa.

Urheilijoilla oli mahdollisuus päästä MM-kisoihin joko rikkomalla lajinsa tulosraja, tulosrankingin perusteella tai niin sanotun villi kortti -järjestelmän kautta.

Tulosrankingia, eli tilastotuloksia käytettiin, jos urheilijoita ei kuhunkin lajiin saatu haluttua määrää tulosrajojen ja villi kortti -järjestelmän avulla. Villillä kortilla MM-kisapaikan saivat muiden muassa edellisten MM-kisojen mestarit ja kuluvan vuoden Timanttiliigan lajien kokonaiskilpailun voittajat.

– Kauden päätavoitehan se on ollut, että Dohassa pystyisin juoksemaan. Kaikki on tehty niin hyvin kuin on pystytty. Kyllä siinä vähän pureskelemista on, jos ja kun sitä kisapaikkaa ei irtoa. Semmoista se urheilu on. Osa pääsee kisoihin ja osa jää ulkopuolelle. Ei auta kuin kääntää katseet kohti tulevaa vuotta, Lakka sanoo.

Yleisurheilun MM-kilpailut alkavat Dohassa 27. syyskuuta.