Mitä ihmettä? Jyväskyläläisjunnut kohtaavat Suomen Cupissa liigan tähtijoukkueet HJK:n ja FC Hongan

Naisten jalkapallon Suomen Cupin lohkovaihe käynnistyy viikonloppuna. Jyväskylän Pallokerholta mukana lohko-otteluissa on peräti kaksi joukkuetta; naisten jalkapalloliigassa pelaava edustusjoukkue sekä B-tyttöjen joukkue.



Naisten Suomen Cup pelataan muodossa, jonka myötä turnaus alkoi jo viime syksynä. Silloin pelattiin karsintakierrokset, jotta saatiin selville 12 joukkuetta, jotka nyt aloittavat lohkovaiheen ottelut. Kyseisistä 12 joukkueesta kymmenen pelaa ensi kesänä Naisten Liigassa, kuopiolainen Pallokissat Ykkösessä ja lisäksi paikan lohkovaiheeseen saavuttivat siis JyPK:n B-tytöt.



– Sanotaanko, että kaksijakoiset fiilikset. Lähdettiin Suomen Cupiin mukaan B-ikäluokalla, jotta saataisiin nuorille mahdollisimman kovia pelejä. Saatiin niitä jo syksyllä, mutta varsinkin nyt. Pelaajatilanne meillä on vähän hankala tällä hetkellä, sillä rinki on aika kapea ja loukkaantumisiakin riesana, JyPK:n B-tyttöjen vastuuvalmentaja Pasi Laaksonen kertoo.



B-tytöt pääsevät Suomen Cupin myötä pelaamaan toden totta kaksi äärimmäisen kovaa kamppailua, sillä samassa lohkossa ovat HJK sekä FC Honka. Viime kaudella kyseistä kaksikkoa vastaan JyPK:n edustusjoukkue kärsi viisi tappiota ja pelasi kertaalleen tasan. HJK sijoittui viime kaudella Naisten Liigassa toiseksi, Honka neljänneksi.



Tämän viikon lauantaina JyPK:n B-tytöt matkaavat Helsinkiin HJK:n vieraaksi, ja FC Honka vierailee Jyväskylän Vehkahallissa siitä viikon päästä.



– Tiedetään, että vastus tulee olemaan äärimmäisen kova. Itse uskon siihen, että näistä peleistä saadaan jotain oppia irti, oli tulos sitten mikä tahansa, Laaksonen tuumii.



”Johonkin piti vetää raja”



Joka tapauksessa Cupin lohkovaihe toiminee B-tytöille mainiona harjoitteluna sarjakauteen, joka käynnistyy jo tammikuun 30. päivä. Silloin JyPK:n tytöt aloittavat karsinnat ensi kesän BSM-sarjaan. Viime kaudella JyPK saavutti B-tyttöjen SM-sarjassa upeasti hopeaa.



– Ihan selkeä tavoite on kesän SM-sarjaan jälleen karsinnasta edetä, Laaksonen luonnollisesti kertoo.



Tällä kaudella BSM-sarja koostuu ikäluokista 2001–2003-syntyneet. Laaksonen on kuitenkin tehnyt päätöksen, että Suomen Cupin peleissä 03-syntyneet eivät vielä ole mukana. Cupin peleihin JyPK:n B-tytöt saavat joitakin vahvistuksia vanhemmista ikäluokista.



– Suomen Cupissa on aikuisia naisia vastassa niin ajattelin, että johonkin pitää vetää raja. 03-syntyneet ovat täysillä meidän joukkueessa mukana sitten BSM-karsintojen alkaessa.



”Pyritään yhtenäistämään pelitapaa”



JyPK:n edustusjoukkue sen sijaan saa Suomen Cupin lohkovaiheessa vastustajikseen Kuopion Pallokissat ja oululaisen ONS:n. Edustusjoukkueen cup-taival alkaa kotiottelulla Pallokissoja vastaan lauantaina 26. tammikuuta eli samana päivänä, kun B-tytöt saavat vieraakseen Hongan.



JyPK:n edustusjoukkueen uutena päävalmentajana joulukuun alussa aloitti Mikko Manninen. Laaksonen kertoo, että B-nuorten ja edustusjoukkueen välinen yhteistyö toimii mainiosti.



– Paljon pidetään palavereja valmennuksen kesken, pyritään yhtenäistämään harjoittelua ja pelitapaa. Lisäksi neljällä B-ikäisellä (Sara Taavitsainen, Alma Forsten, Aino-Kaisa Kainulainen ja Heini Laaksonen) on sopimus nyt edustusjoukkueen kanssa – katsotaan sitten myöhemmin mikä lopullinen kuvio heidän suhteensa on, Laaksonen pohtii.



Myös JyPK:n edustusjoukkue aloittaa pelit ensi viikonloppuna, kun se kohtaa talvikauden ensimmäisessä harjoitusottelussaan Ilveksen.