Mitä ihmettä? Veikkausliigalegenda jatkaa uraansa Kolmosessa ilman korvausta: "Tavoitteena on, että pelaa kaikki pelit"

Konkurssin jälkeen kilpailutoimintaansa jalkapallon Kolmosessa jatkava Jyväskylän JJK jysäytti lauantaina uutispommin: keskisuomalaisen jalkapallohistorian nimekkäimpiin pelaajiin kuuluva Mikko Manninen, 33, jatkaa peliuraansa kettupaidoissa. Manninen on terveenä pysyessään tänä kesänä todennäköisesti kolmannen sarjatason kuuluisin ja paras pelaaja.

– "Manu" on paremmassa kunnossa kuin vuosiin. Hän on innostunut harrastamaan kuntosalia vanhalla iällä ja mahtuisi moneen liigajoukkueeseen, JJK:n hallituksen jäsen Janne Särkkä kertoi Keskisuomalaiselle.

Harrastuksesta on kyse myös JJK:ssa pelaamisesta, sillä kymmenen veikkausliigakauden veteraani pelaa ilman korvausta. Mannisen päätyö on jalkapallovalmentajana Naisten liigan JyPKissä.

Tästä herääkin kysymys: montako peliä Manninen ehtii JJK:ssa kesän aikana pelata?

– En ole tutustunut otteluohjelmaan tarkasti, mutta tavoitteena on, että kaikki. JyPK pelaa pääasiassa viikonloppuisin, Kolmosta pelataan viikolla, Särkkä kertoi.

Manninen on pelannut Veikkausliigassa 262 ottelua, voittanut Suomen Cupin kahdesti ja pronssia neljästi. Särkän mukaan Manninen on "ikuinen pelimies", jota ei tarvitse motivoida alasarjan vääntöihin.

– Manu teki selväksi, että hän haluaa auttaa seuraansa ja kotikaupunkinsa jalkapalloa omalla panoksellaan ja esimerkillään. Hän suorastaan puhkuu intoa, Särkkä kertoi.

JJK:n tavoitteena on nousu Kakkoseen, mutta se ei ole Särkän mukaan pakkomielle. Seuralla on tällä hetkellä kasassa 19 pelaajasopimusta, joista kaksi tosin julkaistaan vasta maanantaina. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan toisella näistä pelaajista on Veikkausliigakokemusta.