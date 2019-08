Miten lisätä liikuntaa mutta vähentää liikkumisesta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä?

Jyväskylän yliopiston Agoran auditorioon laskeutui syvä hiljaisuus keskiviikkona, kun Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen aloitti luentonsa Liikuntatieteen päivillä. Ollikainen lateli kylmää faktaa ilmastonmuutoksen kehityksestä ja se sai yleisön mietteliääksi.

– Globaali keskilämpötila on nousemassa 3–4 astetta ja tavoitteena on pysäyttää se 1,5 asteeseen. Hiilinieluja on kasvatettava ja päästöt on saatava heti alas, Ollikainen painotti.

Liikuntatieteiden tutkijat ja opiskelijat nyökyttelivät hyväksyvästi, sillä ongelma ja sen vakavuus on akateemisissa piireissä tiedossa. Ollikainen halusi kuitenkin muistuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

– Korallit häviävät, lajeja kuolee sukupuuttoon, sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, napajäätiköt sulavat yhä useammin, tulee tulvia ja kuivuutta, Ollikainen kertoi.

Juoksemista, pyöräilyä, hiihtämistä tai suunnistusta harrastava suomalainen ei helposti tunne pistoa sydämessään ilmastoasioissa. Eihän juokseminen tai pyöräileminen rasita ympäristöä. Vai rasittaako?

Liikunnan ja urheilun saralla suurimmat kasvihuonepäästöt aiheutuvat liikkumisesta harjoituksiin ja kilpailuihin. Harva lähtee iltarasteille polkupyörällä ja ladun varteen mennään autolla. Millainen hiilijalanjälki tulee maastopyörän tai suksien valmistamisesta?

Maratonjuoksua voi harrastaa lenkkitossujen hinnalla, mutta miten suhtautua bongareihin, jotka käyvät kokemassa maratonin New Yorkissa, Roomassa tai Ateenassa? Golfmatkat ja laskettelumatkat olisivat ilmaston näkökulmasta kiellettävien nautintojen listalla.

Tavallisen suomalaisen hiilijalanjäki on 10,6 tonnia vuodessa. Siitä liikkumisen osuus on kolme tonnia.

Jääkiekon SM-liiga on tutkinut hiilijalanjälkeään ja päätynyt vuosittaiseen lukemaan 6400. Katsojien liikkuminen otteluihin haukkaa siitä 64 prosenttia ja pelaajien reissaaminen kahdeksan prosenttia. Jäähallien lämmityksen osuus on 11 prosenttia ja sähkön osuus seitsemän prosenttia.

Kun liikenne tuottaa paljon kasvihuonepäästöjä, niin siitä olisi helpointa aloittaa niiden vähentäminen. Urheilutapahtumat pitäisi järjestää sellaisissa paikoissa, että paikalle pääsee julkisilla liikennevälineillä. Sama koskee harjoituspaikkoja.

Tapahtuman aikainen energian käyttö tai kierrätettävyys olisi huomioitava. Ei muovituopeille ja kyllä posliinikupeille.

Mutta miksi Suomessa pitäisi luopua muovipilleistä, kun Amazonin sademetsät ovat liekeissä, F1-autot kiertävät ympyrää Bakussa ja KHL-joukkueet suhaavat Venäjää ristiin rastiin?

Hyvä kysymys. Suomen vuotuiset kasvihuonepäästöt ovat 56 Mt. Kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää niitä 115 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraalius on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2035 mennessä.

Arkiliikunnan lisääminen olisi tehokas tapa vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Suomessa sitä on yritetty edistää kepillä eli autoilua ja polttoaineen verotusta kiristämällä. Pitäisikö kokeilla porkkanaa. Bonusta heille, jotka taittavat työmatkat pyörällä!