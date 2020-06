Moisanderin Bremen tarrasi oljenkorteensa – sarjassa säilyminen nyt omissa käsissä

Suomalaispuolustaja Niklas Moisanderin seura Werder Bremen harppasi jalkapallon Saksan Bundesliigan päätöskierroksella vielä saumaan säilyttää pääsarjapaikka.

Bremen murskasi kotonaan Kölnin 6–1 ja kun Fortuna Düsseldorf hävisi Union Berliinille, nousi Bremen pisteellä Düsseldorfin ohi ja karsii pääsarjapaikasta 2. Bundesliigan kolmanneksi sijoittuvaa vastaan. Düsseldorf ja Paderborn putoavat pääsarjasta.

Bremenin karsintavastus selviää sunnuntaina, kun 2. Bundesliiga pelaa viimeisen kierroksensa. Vastaan ensi torstaina alkavassa kaksiosaisessa karsinnassa tulee joko Heidenheim tai rakas vihollinen ja naapuri, Hampurin SV. HSV:ssä pelaa suomalaiskärki Joel Pohjanpalo.

– Tiesimme, että on pakko voittaa. Sen teimme, ja olemme niin iloisia. Seuraavat kaksi peliä ovat sitten "do or die", Bremenin kapteeni Moisander totesi seuran sivuilla.

Huuhkajien maalivahti Lukas Hradeckyn Leverkusen voitti Mainzin, mutta Mestarien liigaan oikeuttava nelossija jäi kuitenkin saavuttamatta Mönchengladbachin voitettua Hertha Berliinin. Gladbach pysyi nelossijalla, kahden pisteen erolla Eurooppa-liigan paikan kuitanneeseen Leverkuseniin.

Mestaruus meni kahdeksatta kertaa peräkkäin Bayern Münchenille. Kauden synkeästi 0–4-kotitappioon Hoffenheimille päättänyt Dortmund jäi 13 pisteen päähän. Kroaattikärki Andrej Kramaric teki kaikki neljä Hoffenheimin maalia. Kolmanneksi sijoittui Leipzig ennen Mönchengladbachia.

Sarjan maalikuninkuus meni viidennen kerran Bayernin puolalaishirmulle Robert Lewandowskille, joka teki päätöskierroksella liigakauden 34. maalinsa baijerilaisten murskatessa Wolfsburgin vieraissa 4–0. Kaikkiaan Bayern teki 34 ottelussa 100 maalia, jolla se jäi maalin päähän Bundesliigan kausiennätyksestä.

Suomalaispelaajista Hradecky pelasi kauden aikana kaikki 34 ottelua, Moisander 22 ottelua, Augsburgin Fredrik Jensen 10 ottelua (1 maali) ja Schalken Malick Thiaw 4 ottelua.