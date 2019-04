Molinari johdossa päätöspäivään, Woods taistelee Masters-voitosta

Italian Francesco Molinari johtaa golfin kauden ensimmäistä major-turnausta Mastersia ennen päätöspäivää Augustassa Georgiassa. Molinari oli jo kahden kierroksen jälkeen jaetulla kärkipaikalla ja nousi kolmannella kierroksella yksin johtoon.

Viime vuonna Britannian avoimen mestaruuden voittaneella Molinarilla on kahden lyönnin etumatka ennen yhdysvaltalaisia Tiger Woodsia ja Tony Finauta. Lyönnin päässä Woodsista ja Finausta on heidän maanmiehensä, viime vuonna kaksi majoria voittanut Brooks Koepka. Koepkan perässä ovat Yhdysvaltain Webb Simpson ja Englannin Ian Poulter.

Presidenttikin innostui Woodsin pelistä

Lajin 43-vuotias supertähti Woods jahtaa ensimmäistä major-voittoaan yli 10 vuoteen ja on Mastersissakin yleisön suurin kiinnostuksen kohde. Useiden loukkaantumisten pilaamien kausien jälkeen viime vuonna huipulle palannut Woods oli kahden kierroksen jälkeen lyönnin päässä viiden miehen kärkiporukasta. Lauantaina hän kirjautti kuusi birdieä ja yhden bogin ja tuloksen viisi alle parin.

– Kaikki toimi. Draivasin hyvin ja rautalyönnit toimivat hyvin. Upotin hyviä puttejakin. Annoin kierroksen vain rakentua, Woods kertoi.

Woodsin hyvät suoritukset kiinnittivät myös innokkaana golffarina tunnetun presidentti Donald Trumpin huomion.

– Hienoa peliä Tiger Woodsilta Mastersissa. Huomisesta tulee suuri ja jännittävä päivä golfille ja urheilulle. Onnea kaikille! Trump tviittasi.

14-kertaisen major-voittaja Woodsin edellinen major-voitto on vuoden 2008 Yhdysvaltain avoimesta. Hän on yhä neljän voiton päässä Jack Nicklausin 18 major-voiton ennätyksestä. Mastersin voittajalle annettavan vihreän takin Woods on saavuttanut neljästi.

Päätöskierros kolmen miehen ryhmissä

Molinari pelasi vahvan kierroksen tulokseen kuusi alle parin. Hän teki parhaimmillaan neljä birdieä perättäin. Kolmen kierroksen jälkeen italialainen on kokonaistilanteessa 13 alle parin.

– Suunnitelmani on jatkaa samaan malliin, mutta luulen että muutamat kaverit yrittävät sekoittaa suunnitelmani, Molinari totesi.

Finau pelasi lauantaina 64 lyönnin kierroksen, mikä jää vain lyönnin Augustan kentän ennätyksestä. Finaun kierroksen kohokohta oli eagle kahdeksannella reiällä, jossa hänen toinen lyöntinsä meni aivan reiän viereen.

29-vuotias Finau tavoittelee ensimmäistä major-voittoaan. Yksi unelma toteutuu varmasti sunnuntaina, sillä Finau pääsee pelaamaan viimeisessä peliryhmässä Molinarin ja ihailemansa Woodsin kanssa.

– Lapsena halusin aina kilpailla häntä vastaan. Olen unelmoinut pelaamisesta hänen kanssaan major-kilpailun viimeisessä ryhmässä, Finau intoili.

Tavallisesti majorien viimeisenä päivänä pelaajat ovat liikkeellä pareittain, mutta sunnuntai-iltapäivänä uhkaavan rankkasateen takia järjestäjät ovat tiivistäneet aikataulua, joten päätöskierros pelataan kolmen miehen ryhmissä.