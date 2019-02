Moni Suomen huippuyleisurheilija aloittaa sisäkautensa Hipposhallissa – EM-rajan rikkomista odotellaan etenkin Elmo Lakalta ja Anniina Kortetmaalta

Hipposhallissa kisataan viikonlopun aikana tasokkaat kansalliset yleisurheilun hallikisat. Jyväskylän Kenttäurheilijoiden järjestämissä Hipposhalleissa nähdään niin lauantaina kuin sunnuntaina useita Suomen kärkinimiä, joista osa tavoittelee tulosrajaa hallikauden päätapahtumaan, 1.-3. maaliskuuta Glasgow’ssa käytäviin EM-hallikisoihin.



Hipposhalleissa nähdään yksi jo aiemmin EM-kisarajan rikkonut urheilija, kun Helsingfors IFK:ta edustava Matilda Bogdanoff juoksee 60 metrin aidoissa. Hän kellotti parisen viikkoa sitten Helsingissä ajan 8,13. JKU:n Nooralotta Neziriä ei kotihallissa nähdä, sillä hän avasi hallikautensa perjantaina Ranskassa. Siellä Neziri rikkoi EM-kisarajan (8,20) pysäyttämällä kellon aikaan 8,14.



JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni nostaa esiin etenkin kaksi mahdollista EM-rajan rikkojaa, jotka kisaavat viikonloppuna Hippoksella.



JKU:n Elmo Lakka tavoittelee miesten 60 metrin aitojen EM-rajaa, joka on 7,80. Viime kesänä Jyväskylän Kalevan Kisoissa SM-kultaa voittaneen Lakan ennätys 60 metrin aitamatkalla on muutaman vuoden takaa 7,76.



– Elmo on hyvässä kunnossa. Takana on onnistunut Teneriffan leiri. Odotan, että hän rikkoo rajan. Etenkin, kun Hipposhallissa juostaan sekä alkuerä että finaali, joten yrityksiä on kaksi, Finni kertoo.



Mielenkiintoista on nähdä myös, mihin vauhtiin yltää 60 metrin sileällä Anniina Kortetmaa. Syksyllä JKU:n väreihin seuratasolla vaihtaneen ja Petteri Jousteen valmennustiimiin liittyneen Kortetmaan ennätys 60 metrillä hallissa on 7,36. EM-raja naisten 60 metrillä on 7,40.



– Anniina on ollut jo aiemmin kertaalleen aikuisten EM-halleissa. Mielenkiinnolla odotan, mihin vauhtiin hän pääsee Jousteen valmennuksessa, Finni pohtii.



Kaiken kaikkiaan JKU:n urheilijajoukon valmistautuminen sisäkauteen on sujunut mainiosti.



– Toki täytyy muistaa, että hallikisat ovat pikajuoksijoiden ja hyppääjien maailma – kestävyysjuoksijat ja heittäjät eivät hallikisoihin tähtää. JKU:ssa on niin paljon urheilijoita, että ihan sataprosenttisesti ei koskaan suju. Emmi Mäkisen (pituushyppy) hallikausi taitaa jäädä väliin takareisiongelmien takia. Muuten kärkiurheilijamme ovat terveinä. Nooralotta aloitti hallikauden Ranskassa ja Hanna-Maari Latvala avaa kisakauden ensi viikolla, Finni tuumii.



Toki Hipposhalleissa nähdään muitakin maajoukkuetason urheilijoita, kuin edellä mainitut ensisijaisesti EM-halleihin matkaa tavoittelevat. Niin ikään syksyllä JKU-paitaan vaihtanut pikakiitäjä, viime kesän Kalevan Kisoissa 400 metrin Suomen mestaruutta juhlinut Aino Pulkkinen, urakoi Hipposhalleissa kolme matkaa. Lauantaina hän juoksee 200 metriä, sunnuntaina 60 ja 400 metriä.



Myös järjestävän seuran eli JKU:n ulkopuolelta Hipposhalliin saapuu useita seuraamisen arvoisia urheilijoita. Tällainen on esimerkiksi nuorten EM-kisamenestyjä Jessica Kähärä, joka osallistuu 60 metrin aitoihin, pituushyppyyn ja korkeushyppyyn. Viime kesänä Berliinin EM-kisoissa miesten mainiosti onnistuneeseen pikaviestijoukkueeseen kuulunut Otto Ahlfors pyrähtää Hipposhallissa 60 metriä. 1500 metrillä kaksi edellistä ulkoratojen Suomen mestaruutta vienyt Saarijärven Pullistuksen Joonas Rinne kokeilee vauhtiaan 800 metrillä.