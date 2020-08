Moniottelija Porvari kiskaisi keihäänheiton 17-vuotiaiden maailmantilaston kakkoseksi

Eemil Porvari eteni 17-vuotiaiden kymmenottelun Suomen mestariksi ja edisti ennätystulostaan 7370 esimerkiksi komealla keihäskaarella. Porvari heitti 700 gramman keihästä 77,14 metriä, mikä on ikäluokan maailmantilaston kakkostulos.

– Tulos oli jopa yllättävän hyvä siihen nähden, että olkapää on ollut tänä kesänä kipeä. Tänään pystyin kuitenkin heittämään rennosti. Huipputuloksen tekeminen on ollut haasteellista, kun kaikissa muissa paitsi kauden ensimmäisessä kisassa on ollut vastatuuli. Tänään oli sateesta huolimatta hyvä keli. Piikkarien pitkät piikit pitivät hyvin liukkaalla alustalla, Hartolan Voimaa edustava Porvari summasi tiedotteessa.

Porvarin ottelema pistesaalis on ikäluokan maailman kärkitulos. Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Joonas Lapinkero (6315) oli toinen ja Tampereen Pyrinnön Jaakko Linnus (6219) kolmas.

Hämeenlinnassa kisattiin moniotteluiden SM-mitaleista 17–22-vuotiaiden ikäluokissa.