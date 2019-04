Monipuolistunut Patrik Laine on valmis toisiin NHL:n pudotuspeleihinsä – pelit alkavat taalajäillä torstain vastaisena yönä

Onneksi pudotuspelit eivät ala vielä huomenna, Winnipegin suomalaistähti Patrik Laine tuumi joukkueensa verkkosivuilla julkaistulla haastatteluvideolla reilu viikko sitten. Jääkiekon NHL:n runkosarjaa oli jäljellä vielä neljä ottelua eikä Winnipegin peli ollut kunnossa.

Nyt pitäisi olla jo valmiimpaa, kun Winnipeg aloittaa pudotuspelit torstain vastaisena yönä ja kohtaa ensimmäisellä kierroksella nousuvireisen St. Louisin.

– Pleijareissa haluan auttaa joukkuetta voittamaan, ja se on ainoa tavoitteeni niissä otteluissa. Se on ihan sama, kuka onnistuu ja tekee maalit. Voittoja haetaan, ja voitto on joka ottelussa ainoa asia, millä on väliä, Laine ennakoi NHL:n verkkosivuilla.

Laine paukutti runkosarjassa 30 täysosumaa. Lukema on komea, mutta kalpenee kahden edellisen kauden 36 ja 44 maalin saldoille. Tämän kauden ongelmia alleviivaa se, että Laine teki maaleistaan peräti 18 marraskuussa. Sen jälkeen hän on sytyttänyt punalampun vain yhdeksän kertaa.

– Kuivat kaudet ovat rankkoja, mutta silloin alkaa ajatella, mitä voisi tehdä paremmin pelin muilla osa-alueilla, Laine paalutti NHL:n suomenkielisten verkkosivujen kolumnissaan.

– Miten voisin saada enemmän maalipaikkoja, mutta pelata silti hyvin puolustussuuntaan? Tiedän, että mestaruudet voitetaan hyvällä puolustuspelillä, Laine jatkoi.

Valmentaja näki muutoksen

Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice kertoi NHL:n verkkosivuilla, että on nähnyt Laineelta jo esityksiä, joita Laineen kokoiselta pelaajalta odotetaan. Iso roikale käyttää napakan laukauksen lisäksi myös kokoaan ja tekee töitä joukkueen menestyksen eteen.

– Patrikin on pitänyt petrata esityksiään tietyillä osa-alueilla, kuten tasaviisikoin pelaamisessa. Nuori kiekkoilija saattaa havahtua ja tajuta yhtäkkiä, että hänen pitää olla pelaajana monipuolisempi. Pitää viedä taklaukset loppuun, pitää takakarvata, voittaa kaksinkamppailuja laidassa ja niin edelleen, Maurice avasi.

Länsilohkon ennakkosuosikkeihin lukeutuvat Winnipegin lisäksi myös Nashville ja runkosarjassa loistanut Calgary.

Lännessä riittää suomalaisia

Viime kaudella Laineen ja Winnipegin liito jatkui länsilohkon finaaleihin asti, mutta siellä Erik Haulan Las Vegasin ruletti pyöräytti Winnipegin kesälomalle.

Loukkaantunut Haula ei tänä vuonna ole Winnipegin kiusana, mutta haastetta riittää pudotuspelien aikana mahdollisesti esimerkiksi Nashvillen Pekka Rinteessä.

Nashville aloittaa pudotuspelit Dallasin kohtaamisella. Dallasin Miro Heiskanen, Roope Hintz ja Esa Lindell pelasivat erinomaisesti runkosarjan lopussa, mutta Mikael Granlund etsii vielä virettä Nashvillessä.

Joonas Donskoin San Jose kohtaa Las Vegasin. Juuso Välimäen Calgary saa vastaansa Coloradon, joka odottaa Mikko Rantasta takaisin kokoonpanoon.