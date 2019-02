Moskovan Dinamo kampeamassa Jokereita kesälomalle

Jokerit jäi toistamiseen KHL-jääkiekkoliigan pudotuspeleissä Moskovan Dinamon jyräämäksi, kun venäläisvieraat voittivat tehokkaamman viimeistelyn turvin 3–2. Jokerit hävisi jälleen erikoistilannemaalilla ja nyt erityisesti maalivahtien vertailussa, kun Dinamon Aleksandr Jeremenko esiintyi muurimaisesti.

– Kaveri on tehnyt hyvällä prosentilla maaleja – tuuria tai ei, Jokerien puolustaja Sami Lepistö päivitteli.

Heti avauserässä toistui maanantaina nähty mantra, jolloin Jokerit vei laukaustilaston 34–21, ja nyt jopa 48–20. Jokerit yritti keskiviikkonakin vimmatusti ja hallitsi alkuun ylivertaisesti niin, että maalivahti Ryan Zapolski oli liki toimeton ensimmäiset 10 minuuttia.

Isäntien raivokas ponnistelu reilun 12 000 katsojan edessä tuotti avausosuman, mutta Nicklas Jensenin iskemää maalia enempää saalista ei tullut. Sen sijaan Dinamon muutamat harvat paikat ensimmäisellä 20-minuuttisella tuottivat vieraille 2–1-johdon.

Lisää avantokylmää vettä Jokerit sai niskaansa pelin puolivälissä. Dinamon toinen suomalaispuolustaja Miika Koivisto laukoi ylivoimalla ranteella siniviivalta maskista 1–3-maalin. Valjun torjuntasaldon 10/13 kirjannut Zapolski sai tehdä saman tien tilaa Janis Kalninsille.

– Jokerit tuli kovaa alkuun. Aika paljon siinä jouduttiin puolustamaan, Dinamon tähtipuolustaja Juuso Hietanen myönsi Viasatin tv-haastattelussa.

Kesäloma vai nousu

Vuosi sitten Jokerit hävisi pudotuspeleissä kotiavauksensa Sotshille, mutta vei sarjan 4–1. Samoin ensimmäisellä KHL-kaudellaan helsinkiläissikermä koki pudotuspelien kärkeen kovia, kun Dinamo Minsk kaatoi sen ensimmäisessä pelissä. Jokerit kuitenkin eteni jatkoon voitoin 4–1.

– Harvemmin pudotuspeleissä kaikkia pelejä voittaa. Totta kai tämä on harmittava alku, että kaksi himassa heti turpaan, Jokerien Lepistö puntaroi.

Taitava ja hyvin yhtenäinen Moskovan Dinamo on ollut kantona kaskessa Jokereille pitkään, sillä se on päihittänyt Jokerit nyt 13 kertaa peräkkäin. Jokerien edellinen voitto moskovalaista on kolmen ja puolen vuoden takaa eli syksyltä 2015.

– Onhan se mukava, että näin on mennyt. Mutta yksittäisiä pelejä ne ovat, Dinamoa syksystä 2015 lähtien edustanut Hietanen väisti asian taianomaisuuden.

Mikäli Jokerit voittaa pelinkin viikonloppuna Moskovassa, niin se tietäisi sarjaan viidettä peliä. Se olisi vuorossa Helsingissä tiistaina. Synkimmässä tapauksessa Jokerien kausi päättyisi jo pyhänä.