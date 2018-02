MotoE-sähkökilpasarja käynnistyy ratamoottoripyöräilyssä vuonna 2019

Sähkömoottoripyörät alkavat kilpailla uudessa MotoE-sarjassa kaudesta 2019 lähtien, tiedotti MotoGP:n promoottori Dorna Sports tiistaina. Sarjassa kuljettajilla on käytössään samanlaiset sähkömoottoripyörät.

– Tämä on uuden aikakauden alku, kansainvälisen moottoripyöräilyliiton puheenjohtaja Vito Ippolito julisti.

Sähköpyörät kiihtyvät nollasta sataan kolmessa sekunnissa ja niiden huippunopeus on 250 kilometriä tunnissa.

– Pyörä on melko raskas, koska paino on alhaalla akkujen vuoksi. Pyörä on kuitenkin notkea, ja se tuottaa voimaa suoraviivaisesti, italialainen kolminkertainen MotoGP-mestari Loris Capirossi luonnehti.

MotoE:n avauskaudella ajetaan viidellä eurooppalaisella radalla.