Mourinho ei aio jahdata Zlatania: "Meillä on Englannin paras kärkimies"

Jalkapallon Englannin Valioliigan Tottenhamin tuore päävalmentaja Jose Mourinho ei aio vahvistaa Spurs-hyökkäystä ruotsalaisikoni Zlatan Ibrahimovicilla, joka jätti aiemmin tässä kuussa amerikkalaisseuransa Los Angeles Galaxyn ja on vapaasti signeerattavissa vuoden vaihtuessa.

Ibrahimovic, 38, avitti Mourinhon valmentamaa Manchester Unitedia vielä pari vuotta sitten ja kaksikko oli yhdessä myös italialaisseura Interissä vuosikymmen sitten. Mourinho tietää Ibrahimovicin kyvyt, mutta tämän Tottenhamiin tulolle ei ole portugalilaisluotsin mukaan "mitään saumoja": hyökkäyksessä kun on jo Harry Kane.

– Meillä on Englannin paras kärkimies. Yksi maailman kolmesta parhaasta kärkimiehestä, Mourinho painotti Sky Sportsille.

– Zlatanilla ja minulla on yhteys, hän on uskomaton pelaaja ja uskomaton tyyppi. Mutta ei ole järkeä signeerata häntä, kun meillä on Harry Kane.