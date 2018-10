Mourinho taas luupin alla – Englannin jalkapalloliitto vaatii selityksen ManU-luotsin sanomisiin

Englannin jalkapalloliitto FA on avannut tutkinnan Manchester Unitedin päävalmentajaan Jose Mourinhoon liittyen. Mourinhon epäillään käyttäneen loukkaavaa, uhkaavaa tai häiritsevää kieltä puhuessaan portugaliksi televisiokameralle 6. lokakuuta pelatun Newcastle-ottelun jälkeen. Hänellä on aikaa vastata syytöksiin tämän viikon perjantai-iltaan asti.

Mourinho on ollut syksyn aikana potkujuorujen kohteena, sillä ManUn kausi on käynnistynyt kangerrellen. Joukkue on Valioliigassa kahdeksantena.

ManU kohtaa seuraavaksi vieraskentällä Chelsean lauantaina.