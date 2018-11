Mourinho tiukkana pelaajilleen: Jos on paineita, pysy kotona

Portugalilaisvalmentaja Jose Mourinholla ja hänen Manchester Unitedillaan on tänä iltana paineikas peli, kun jalkapallon Mestarien liigassa Manchesterin Old Traffordille saapuu sveitsiläisvastus Young Boys. Epätasaisen epävarmasti syksyn tahkonneella Unitedilla on mahdollisuus varmistaa jatkopaikka, jos Young Boys kaatuu eikä Valencia voita lohkokärki Juventusta.

Jatkopaikan nappaaminen kierrosta ennen lohkovaiheen päätöstä olisi piristysruiske joukkueelle, joka on Englannin Valioliigassa jo 14 pisteen päässä sarjakärki Manchester Citystä ja jolla on syksyltä vain kolme voittoa yhdeksästä kotipelistä kaikki kilpailut mukaan laskien. Mourinho ei kuitenkaan näe, että pelaajille olisi miellyttävämpää pelata muualla kuin paineiden täyttämällä kotistadionilla.

– Jos on paineita, pysy kotona. Ja kun puhun kodista, en puhu stadionkodista vaan kodista, jossa voit katsoa (pelin) televisiosta, Mourinho toteaa.

– Jos tunnet paineita pelaamisesta kotikentällä, jonne ihmiset tulevat tukemaan sinua, niin hei kamoon nyt. Minulla ei ole koskaan ollut paineita kotipeleistä.

Lauantainen nihkeä 0–0-tasapeli kotona Crystal Palacen kanssa sai Mourinhon tuoreeltaan kyseenalaistamaan joidenkin pelaajiensa tahtoa, intohimoa ja intensiteettiä. Tämänkin illan peliin luotsi kaipaa intoa.

– Haluan vahvan alun peliin, yritystä hetimiten.

Ottelu Old Traffordilla alkaa kello 22 Suomen aikaa.