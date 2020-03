Muodostelmaluistelun kohuvalmentajan tapaus askarruttaa – "Tässä näkyy liiton ja seuran välinen erilainen käsitys"

Suomen urheilun eettinen keskus Suek arvioi, että urheilujärjestöjen säännöissä on kehitettävää. Sääntöristiriidan makua saatiin maanantaina, kun taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubb (HSK) tiedotti palauttaneensa kilpailukieltoon joutuneen muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen.

HSK:n Penttinen sai tammikuussa Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnalta vuoden mittaisen kilpailukiellon, koska hänen katsottiin syyllistyneen valmennuksessaan epäasialliseen käytökseen. Liiton mukaan Penttinen rikkoi urheilun eettisiä sääntöjä muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

HSK tulkitsee, että Penttisellä on oikeus valmentaa, mutta hän ei saa osallistua kilpailuihin.

Suekin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo, että liiton ja seuran näkemykset voivat urheilujärjestöjen sääntöviidakossa olla hyvinkin ristiriidassa keskenään.

– Emme ota Suekissa (HSK:n hallituksen) yksittäiseen päätökseen kantaa, mutta urheilun sääntörakenne tulee ehdottomasti selvittää. On tarpeen selvittää muun muassa, pitäisikö kurinpitopäätösten jatkossa koskettaa kaikkea urheilua. Nyt lajiliiton päätös ei sido seuraa, Japisson kertoo.

Maallikosta asetelma näyttää melko mustavalkoiselta: Taitoluisteluliitto määräsi valmentajan vuodeksi kilpailukieltoon, mutta seura eli HSK pehmensi sanktiota niin, että Penttinen voi palata vaiheittain valmennukseen.

– Taitoluisteluliitto antoi sääntöjensä mukaan kovimman mahdollisen rangaistuksen, vuoden kilpailukiellon, mutta sanktio ei ulotu seuran toimintaan. Tässä näkyy liiton ja seuran välinen erilainen käsitys, Japisson kuvaa.

Eettiset arvot pidettävä kunniassa

Muodostelmaluistelu ja taitoluistelu laajemminkin on ollut lajikulttuurinsa läpivalaisussa tikunnokassa. Taitoluistelun arvokisamitalisti Kiira Korpi avautui toissa vuonna ilmestyneessä elämäkerrassaan, että lajissa on julmiakin piirteitä.

Suekin Japisson ei halua lyödä leimaa muodostelmaluisteluun, mutta kehottaa lajissa toimivia huolehtimaan eettisistä arvoista.

– Yleisellä tasolla on erittäin tärkeää, että jokaisessa urheilulajissa toiminta, harjoittelu ja kilpaileminen on kaikkien osallistujien kannalta turvallista. Seurojen pitää panostaa tähän, jos urheiluympäristössä on havaittu ongelmia.

Mirjami Penttinen valmensi HSK:ssa Team Unique -joukkuetta, joka selviytyi helsinkiläisen Rockettesin kanssa Suomen toisena edustusjoukkueena huhtikuussa Yhdysvaltain Lake Placidissa järjestettäviin muodostelmaluistelun MM-kisoihin.

Kohuvalmentaja avautui Facebookissa

Penttinen on purkanut tuntojaan Team Uniquen Facebook-sivuilla . Valmennusmenetelmistään kritisoitu Penttinen kertoo, ettei tunnista median muokkaamaa julkisuuskuvaansa omakseen.

Penttinen katsoo Facebook-kirjoituksessaan, että hän on joutunut julkisuudessa ajojahdin kohteeksi.

– Perjantaina 17.1.2020 HSK:n edustusjoukkueiden ollessa kilpailumatkalla Gdanskissa valmistautumassa seuraavan päivän tärkeään kilpailusuoritukseen, näki minuun kohdistunut valtaisa kritiikki päivän valon julkisuudessa. Alkoi yksittäisen ihmisen yksi julmimmista rangaistuksista – julkinen lynkkaus, Penttinen kirjoittaa.

Penttisen kyseenalaistetuista valmennusmetodeista kertoi Yle.

– YLE:n, tiettävästi syksyllä ennen varsinaista kurinpitokäsittelyä, kirjoittamassa jutussa puhuttiin minusta ja valmennuksestani, meidän luistelijoistamme ja seurasta tavalla, jota kukaan asianosaisista ei tunnistanut todeksi. Juttu maalasi kuvan, joka lamaannutti meidät kaikki, Penttinen sanoo.

Myrskynsilmään joutunut valmentaja kokee, että hänestä syntynyt mielikuva on mustavalkoinen.

– Median varassa olleiden ihmisten kokema mielipaha on ymmärrettävää. Luotu kuva minusta on ollut niin julma ja mustavalkoinen, että olisi ollut liikaa pyytää tässä tilanteessa myötätuntoa tai kokonaiskuvan hahmottamista, Penttinen sanoo.

Penttinen on valittanut Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan langettamasta kilpailukiellostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.