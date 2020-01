Murskavoitto New Yorkista kävi NBA:ssa kalliiksi – LA Lakersin tähtihyökkääjä loukkaantui

Murskavoitto New York Knicksistä kävi koripallon NBA:ssa kalliiksi liigan länsilohkoa johtavalle Los Angeles Lakersille. LA Lakers rutisti 117–87-kotivoiton, mutta menetti sairauslomalle tähtihyökkääjänsä Anthony Davisin.

Davis loukkasi alaselkänsä kolmannen neljänneksen lopulla. Hän yritti peittää Knicksin Julius Randlen heiton, mutta putosi huonosta asennosta kentän pintaan.

Pelitilanteen jälkeen Davis irvisteli kivusta ja poistui auttajan taluttamana pukuhuoneeseen. Ei ole selvillä, kuinka pitkään selkävaivainen hyökkääjä on sivussa peleistä.

New Orleansista viime kesänä Lakersiin siirtynyt Davis on pelannut uudessa seurassaan mainion debyyttikauden. Hän on tehnyt ottelua kohti 27,7 pistettä ja repinyt 9,5 levypalloa.

LA Lakersille voitto oli kuudes peräkkäinen.