Mustonen Muuramesta voitti Euroopan cupin osakilpailun

Muuramelainen Miska Mustonen laski parikumparekisan voittoon Eurooppa cupin kauden viimeisessä osakilpailussa Sveitsin Airolossa. Mustonen päihitti superfinaalissa Iso-Britannian William Feneleyn.

– Treeneissä huomasin, että lasku toimii ja on vapautunut olo. Se antoi jotenkin tosi paljon voimaa ja rentoutta kisapäivään. Koko kauden on ollut erityisen rento fiilis laskea ja on ollut ilo huomata, että vielä starttipaikalla pystyy ajattelemaan ja juttelemaan laskukavereiden kanssa ihan muusta kuin tulevasta kisasuorituksesta. Se on ehkä ollut avain loistavaan kauteen, Mustonen totesi Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

Eurooppa cupin kokonaispisteissä Mustonen sijoittui toiseksi. Muuramen Johannes Suikkari sijottui loppupisteissä neljänneksi.

Freestylehiihdon urheilujohtaja Timo Kanninen on tyytyväinen suomalaisten menestykseen.

– EC-joukkueen kisakausi on mennyt loistavasti ja finaalikilpailun voitto on omalta osaltaan osoitus laskijoiden ja valmennuksen laadukkaasta tekemisestä, Kanninen sanoi tiedotteessa.

– Erityisesti on huomioitava onnistumiset laajalla rintamalla. Saimme viisi laskijaa cupin lopputuloksissa kymmenen parhaan joukkoon. Neljä osakilpailuvoittoa, 12 palkintosijaa ja lukuisia hyviä muita sijoituksia kaikilta joukkueen laskijoilta todistavat sen, että suomalainen kumparevalmennus on ottanut tällä kaudella selkeän askeleen kohti lajin kirkkainta kärkeä, Kanninen jatkoi.