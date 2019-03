Mustonen taiteili voiton kumparelaskun Euroopan cupissa

Miska Mustonen päätti kumparelaskun Euroopan cupin voittoon tiistaina Sveitsin Airolossa. Mustonen kukisti parikumparelaskun superfinaalissa Britannian William Feneleyn.

– Pitkä reissu takana, joten aamulla oli hieman väsynyt fiilis. Treeneissä huomasin, että lasku kuitenkin toimii ja on vapautunut olo. Se antoi jotenkin tosi paljon voimaa ja rentoutta kisapäivään, Mustonen kertoi Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

– On ollut rento fiilis laskea koko kauden. On ollut ilo huomata, että vielä starttipaikalla pystyy ajattelemaan ja juttelemaan laskukavereiden kanssa ihan muusta kuin kisasuorituksesta. Se on ehkä ollut avain loistavaan kauteen.

Cupin kokonaispisteissä Mustonen oli toinen, Johannes Suikkari neljäs, Akseli Ahvenainen kuudes, Riku Voutilainen seitsemäs.