Muuri murtui Bundesliigan pelissä Berliinissä – "Klassikossa" Bayernin ylivoimaa

Saksan pääkaupungissa Berliinissä juhlittiin lauantaina Berliinin muurin murtumisen 30-vuotispäivää, ja maan jalkapallon pääsarjassa Bundesliigassakin tapahtunutta muistettiin. Berliiniläisjoukkue Herthan kotiottelua Leipzigia vastaan edelsi kevytrakenteisen muurin "murtaminen" keskiviivalla.

Kotijoukkue Hertha pelasi samantyylisissä pelipaidoissa kuin kaudella 1989–90. Juhlallisuudet loppuivat isäntien osalta avauspuoliajan loppuun, kun Leipzig teki seitsemän minuutin sisään kaksi maalia nousten 2–1-taukojohtoon. Toisella puoliajalla vieraat karkasivat vielä 4–1-johtoon ennen Herthan viime hetken kavennusta.

Lauantain myöhäispelinä pelatussa "Der Klassiker" -ottelussa kotijoukkue Bayern München möyhensi Dortmundin peräti 4–0. Kaksi maalia tehnyt Robert Lewandowski on maalannut kauden jokaisessa yhdessätoista liigapelissään, yhteensä puolalaishirmulla on jo koossa 16 maalia.

Viime sunnuntaina päävalmentajalleen Niko Kovacille potkut antaneella Bayernilla on pisteitä 21 eli se on tasoissa Leipzigin kanssa. Sunnuntaina Werder Bremenin kohtaavalla sarjakärjellä Mönchengladbachilla on 22 pistettä. Kauden toisen tappionsa kärsinyt Dortmund on 19 pisteessä.