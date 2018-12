Muutama uusi urheilija pääsi tiukan seulan läpi JKU-paitaan

Suomen suurin yleisurheiluseura Jyväskylän Kenttäurheilijat nousi niin tulikuumaksi nimeksi syksyn siirtomarkkinoilla, ettei se pystynyt ottamaan vastaan kaikkia halukkaita.

– Urheilijakyselyitä seuraan siirtymiseksi tuli poikkeuksellisen paljon. Niin paljon, että jouduimme jo lokakuun aikana tekemään päätöksen, että kaikkia kiinnostuneita emme valitettavasti voi ottaa seurasiirtokeskusteluihin mukaan. Tähän jouduttiin jo ihan taloudellistenkin reunaehtojen takia, kertoo valmennuspäällikkö Jarkko Finni seuran tiedotteessa.

JKU:n toimintaperiaatteena on, että uusia urheilijoita ei rekrytoida, vaan seurasiirtoa haluavien tulee itse osoittaa kiinnostusta seuraa kohtaan. Toisena tärkeänä periaatteena on, että ns. uuden urheilijan täytyy asua ja harjoitella Jyväskylässä ja olla siten kiinteä osa hyvähenkistä JKU-yhteisöä. Omien kasvattien ja seurassa jo urheilevien urheilijoiden toiminnan ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen on kuitenkin kaikista periaatteista tärkein.

– Kävimme ensin keskustelut kaikkien kaudella 2018 JKU:ssa urheilleiden kärkiurheilijoiden ja heidän valmentajiensa kanssa. Haluamme turvata heidän toimintaedellytyksensä jatkossakin. Iloksemme kaikki kärkiurheilijat jatkavat uraansa. Kun sitten näkymä kuitenkin oli, että meillä on edellytyksiä ottaa lisää urheilijoita ennestäänkin kovaan kaartiimme, niin tartuimme tilaisuuteen, Finni kertoo.

Aiemmin syksyllä uutisoitiin huippuspinttereiden Anniina Kortetmaan ja Aino Pulkkisen mukaantulo JKU:hun ja sitä myötä myös raudanlujaan JKU:n naisten pikaviestijoukkueeseen. Pulkkisen ja Kortetmaan lisäksi 2018 Kalevan Kisojen kaksinkertainen nelosmies Viljami Kaasalainen viilettää seuraavina kausina JKU:n perinteikkäissä väreissä. Kaasalaisen ennätykset ovat: 100 metriä 10.52 ja 200 metriä 21.29. Sprintteriosastoa vahvistaa niin ikään 20-vuotias Julia Enarvi, jonka ennätys pika-aidoissa kirjataan lukemin 13.61.

JKU vahvistuu myös kenttälajien osalta. 181 korkeutta hypännyt ja jo pitkään Jyväskylässä harjoitellut Gabriela Kosonen haastaa jatkossa harjoituskaverinsa Sini Lällän kilpailussa seuran ykköshyppääjän paikasta. Lisäksi nuoret hyppääjät Gia Reinholm ja Jonatan Kinnunen pukevat jatkossa JKU:n edustusasun ylleen.

10-ottelun seuraennätys on vastavalitulla SUL:n puheenjohtajalla Sami Itanilla (7731 p). Seuraennätystä tavoittelee jatkossa ainakin Tuomas Valle, jonka ennätyspisteet juniorivälineillä ovat 7223 p.