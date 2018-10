Mykistävä Englanti kaatoi Espanjan vieraissa – Kolmen maalin avauspuoliaika sai kotiyleisön viheltämään

Englanti jatkaa yllätysten tiellä Gareth Southgaten valmennuksessa. Kesän MM-kisoissa neljänneksi sijoittunut Englanti otti maanantai-iltana yhden tämän vuosituhannen vakuuttavimmista voitoistaan kaatamalla Espanjan vieraskentällä 3–2 Kansojen liigan ottelussa.

Taitava Espanja oli aloittanut uuden valmentajansa Luis Enriquen alaisuudessa sähäkästi, joten Southgaten nuori ryhmä lähti Sevillassa pelattuun otteluun selkeänä altavastaajana.

Avauspuoliaika oli kuitenkin täydellistä Englannin ilotulitusta, sillä tauolle mentiin hämmästyttävästi vieraiden 3–0-johtoasemassa. Englanti avasi maalinteon 16. minuutilla, kun Marcus Rashford antoi vapauttavan syötön Raheem Sterlingille, joka tulitti yläkulmaan.

Osuma oli Manchester Cityn 23-vuotiaan tähden Sterlingin ensimmäinen maajoukkuemaali yli kolmeen vuoteen, ja hän teki saman tien toisenkin maalin. Sterling viimeisteli Englannin 3–0-maalin ennen taukoa. Sterlingin kahden maalin välissä Rashford iski 2–0-osuman Harry Kanen loistavan esityön jälkeen.

Englannin kolmas maali sai kotiyleisön jo viheltämään. Espanja oli edellisen kerran päästänyt kotonaan kolme maalia vuonna 1991 Unkaria vastaan.

Toisella puoliajalla Espanja ryhdistäytyi hieman ja vajaan tunnin kohdalla vaihtomies Paco Alcacer puski kotijoukkueen avausmaalin kulmapotkusta. Kapteeni Sergio Ramos puski Espanjan maalin päähän lisäajan kahdeksannella minuutilla, mutta siinä vaiheessa oli jo liian myöhäistä. Kokonaisuudessaan ottelu oli Ramosilta vaisu, sillä Englannin avausjakson huippupaikat olivat usein seurausta hänen lepsuilustaan.

– Pelin alusta lähtien uskoimme itseemme, että pystymme kilpailemaan erittäin hyvää Espanjan joukkuetta vastaan. Juuri niin me teimme, ja olimme mielestämme erittäin kliinisiä tänään. Se meiltä on ehkä aikaisemmin uupunut, pelissämme on ollut hyviä juttuja mutta viimeinen terävyys on puuttunut, Sterling sanoi Euroopan jalkapalloliiton Uefan sivuilla.

Espanjan lento katkesi

Englannissa voittoa verrattiin takavuosien urotekoihin, kuten 5–1-vierasvoittoon Saksasta kuuluisassa MM-karsintaottelussa Münchenissä 2001. Englanti voitti Espanjan vieraskentällä viimeksi 1987.

Englannille antaa lisäaihetta iloon se, että sen avauskokoonpano oli keski-iältään nuorempi kuin kertaakaan tällä vuosituhannella.

Espanja lähti otteluun itseluottamusta uhkuen, sillä edellisessä pelissään se oli murskannut kesän MM-finalistin Kroatian peräti 6–0. Espanja oli myös hakenut syyskuussa Lontoon Wembleyltä 2–1-voiton Englannista.

Kansojen liigan A-divisioonassa voitto antaa Englannille vielä mahdollisuuden lohkovoittoon. Se nousi kahden pisteen päähän Espanjasta, kun molemmilla on vielä jäljellä marraskuussa ottelu Kroatiaa vastaan.

Maanantain toisessa A-divisioonan ottelu Sveitsi voitti Islannin vieraissa 2–1.