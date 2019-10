Jouko Myrrän unelma-alku jääkiekkoliigan Ilveksen päävalmentajana sai jatkoa perjantaina, kun viime kauden Suomen mestari HPK kaatui Hakametsässä Myrrän ensimmäisessä kotiottelussa 5–2.

Liigajumbona ennen valmentajan vaihtoa ollut Ilves on iskenyt Myrrän johdolla kahdessa ottelussa 12 maalia.

– Faktahan on, että minä en ole tehnyt yhtään maalia, vaan kyllä nuo jätkät on ne hakanneet. Ehkä siellä on sitten onnistumisten myötä vapautunut itseluottamusta myös maalintekoon, Myrrä arvioi.

Ilves-sankareihin kuului parin viikon poissaolon jälkeen kaukaloon palannut 18-vuotias Matias Maccelli (1+1), joka iski liigauransa avausmaalin.

– Huikea fiilis tehdä ensimmäinen maali täällä Hakametsässä. (Robert) Leino antoi takatolpalle niin hyvän syötön, että vaikea siitä oli vetää ohi, Maccelli kertoi.

Hallitseva mestarijoukkue HPK on hävinnyt neljä viidestä viime ottelustaan.

– Meidän etsikkoajat oli ensimmäisessä erässä. Ilves oli tänään tosi hyvä ja ansaitsi voittonsa, päävalmentaja Antti Pennanen sanoi.