Mystinen säämies Toyotan onnistumisen takana: "Heräsin ennen aamuneljää"

Kun asvalttirallissa sataa, renkaiden valitseminen on erityisen tärkeässä roolissa. Valinta on vaikea, koska se on tehtävä huoltoparkissa kaukana erikoiskokeilta ja paljon ennen kuin päivän ensimmäinen pikataival alkaa.

Katalonian MM-rallissa ensimmäiset autot lähtivät lauantaina huoltoparkista aamulla seitsemältä, kun ensimmäinen erikoiskoe alkoi klo 8.23. Miten siis tietää, miten rankasti vettä sataa yli 70 kilometrin päässä puolentoista tunnin kuluttua?

– Sen ennustaminen olikin tällä kertaa erityisen vaikeaa, sanoi Hannes Tönisson, joka laatii sääennusteet Toyotan rallitallille.

Virolainen Tönisson on Tallinnan yliopiston vanhempi tutkija, joka on tehnyt väitöskirjan rannikkoekologiasta.

– En siis ole meteorologi. Olen vain säämies, Tönisson huomautti.

Tönisson kertoi heränneensä lauantaiaamuna klo 3.55.

– Päätin lähettää sääryhmän ensimmäiselle erikoiskokeelle tavallista aikaisemmin ja sain ensimmäisen raportin kello 5.45. Aloin sitten katsella erilaisia mahdollisia säämalleja ja niiden käyttäytymistä. Sadetutkan tarkistin kymmenen minuutin välein, Tönisson kertoi aamun urakastaan.

Tönisson päätyi ehdottamaan, että Toyotan kuljettajat lähtisivät aamun erikoiskokeille sadekelin renkailla.

– Tiedän yleensä aika hyvin, mikä rengas kannattaa ottaa. Aamulla tulin siihen johtopäätökseen, että sadekelin renkailla voimme saavuttaa enemmän kuin menettää, Tönisson kertoi.

Toyotan kuljettajat lähtivät lauantaiaamun erikoiskokeille sadekelin renkailla, kun muut tallit olivat matkassa pehmeillä asvalttirenkailla. Toyotan valinta osoittautui oikeaksi. Tänak ja Latvala olivat aamun ensimmäisen erikoiskokeen kaksi nopeinta kuljettajaa, kun Latvala ja Lappi olivat seuraavan pikataipaleen nopeimmat miehet.

– Sadekelin renkaat oli oikea valinta. Ott oli ensimmäisensä ottamassa niitä ja kun Tommikin suosi sitä, minäkin valitsin ne, Latvala viittasi Toyotan rallitallin päällikköön Tommi Mäkiseen.

Kuljettajat tekevät lopullisen päätöksen rengasvalinnoista, mutta Tönissonin arviot arvostetaan korkealle. Mies kun on viettänyt nuoruutensa erikoiskokeilla ralleja katsomassa.