Näistä syistä Valioliigan seurat hallitsevat Eurooppalaista jalkapalloa juuri nyt

Eurooppa-liigan ja Mestareiden liigan finaalissa oli neljä Valioliigan seuraa. Sattumaa tai ei, Euroopan isot jalkapalloliigat kertovat korutonta kieltään: Englannissa on tällä hetkellä Euroopan kovin futistaso miehissä.

Analyyseissä viime kaudesta on muistutettu, että brittijalkapallossa muutoinkin on olosuhteiden puolesta juuri nyt parhaat toimintaedellytykset. Tv-sopimukset tuovat rahaa, joka pannaan stadioneihin, valmennukseen ja pelaajahankintoihin. Syynä television kiinnostukseen ja maksuvalmiuteen on perinne, kieli – ja Valioliigan taso.

Näin syntyy myönteinen kehä: menestysjoukkueet saavat hyviä pelaajia, mikä tuo menestystä ja myytävää: brittisarjoissa pelaavat ovatkin tällä hetkellä kuuminta hottia Euroopassa ( Hazard, Eriksen, Kane, Pogba jne.)

Jos tarkastellaan päättyneen kauden sarjataulukoita viiden suurimman liigan osalta, huomaamme, että Valioliigan kaksi parasta (City ja Liverpool) keräsivät eniten pisteitä (98, ja 97). Kaikissa viidessä sarjassa pelattiin 38 kierrosta, paitsi Bundesliigassa 34. Tämä pitää muistaa jatkossakin. La Ligassa voittaja sai 87 pistettä, Seria A:ssa 90, Ligue 1:ssä 91 ja Bundesliigassa 78. "Korjattuna" Bundesliigan pistemäärä olisi parhaimmillaankin ollut alle 90.

Seuraava kriteeri on ero parhaan ja huonoimman joukkueen välillä pisteissä. Valioliigassa se oli 98–16, La Ligassa 87–32, Serie A:ssa 90–20 (pelilliset pisteet), Ligua 1:ssa 91–27 ja Bundesliigassa 78–19, korjattuna max 90–27. Tämän kriteerin mukaan La Ligassa kilpailu oli tasaisinta.

Oikea vertailutapa on kuitenkin sarjan kärkijoukkueiden pistemäärä. Valioliigassa se oli 98, 97, 72, 71, 70 ja 66 (Eurooppa-liigan raja), La Ligassa 87, 76, 68, 61 ja 59, Serie A:ssa 90, 79, 69, 69 ja 68, Ligue 1:ssa 91, 75, 72 ja 66 sekä Bundesliigassa 78, 76, 66, 58, 55, 55 ja 54, "korjattuna" max 90, 88, 70, 67, 67 ja 66. Valioliigan viiden kärki oli Euroopan kovin, mikä tarkoittaa sitä, että jo kotoisessa sarjassa joukkueet pelasivat kovia otteluita. Uefa joutuneekin pohtimaan Mestareiden ja Eurooppa-liigan paikkajaot uusiksi, jos tämä meno jatkuu. Se, että Manchester City ei voittanut mitään Euroopassa, voidaan panna “tilastotappion” piikkiin.

Vielä yksi olennainen huomio sarjoista. Valioliigassa oli vertailun heikoimmat putoajat (34, 26, 16), La Ligassa parhaimmat (37, 33, 32). Tämä on asia, jota Valioliiga aikoo parantaa: sen parhaimman ja huonoimman välin pitää olla pienempi, jotta yllätyksiä ja tasaisempia pelejä tulee enemmän. Se lisää kiinnostavuutta, tv-draamaa – sekä koventaa sarjaa entisestään.