Katsoo pesäpalloa sitten suorana paikan päällä, videoilta tai tilastoista, parhaat erottuvat aina edukseen.

Pesäpalloliitolla ja joukkueilla on käytössään varsin vaiettu sovellus, jota he käyttävät pelin ja pelaajien analysoimiseen. Titania-nimisestä ohjelmasta on jo reilut viitisen vuotta löytynyt esimerkiksi ulkopeli-, etenemis- ja lukkaritilastoja, joita ei julkisilta sivuilta löydä.

Pesäpalloliiton Keskimaan aluevastaavan Perttu Hautalan mukaan tieto auttaa joukkueita pureskelemaan kaiken datan ja näkemään videoilta, millaisia lyöntejä kukakin milloinkin lyö.

– Esimerkiksi etenemisajat ovat aika mielenkiintoisia. Ei ole enää pelkän mutun varressa, kuinka nopeasti joku kulkee pesävälit. Kello kertoo lahjomattomasti, kenellä juoksu kulkee ja kenellä ei, Hautala sanoo.

Hautala näprää hetken sovellusta ja nimeää heti kolme sarjan eliittietenijää. Hän mainitsee Porin Pesäkarhujen Milla Lindströmin, Manse PP:n Henna Peltokankaan ja Kirittärien Virpi Hukan.

Lindströmin 1–2-pesävälin parhaimpien kellotuksien keskiarvo on 4,196, eli hän on edennyt välin useimmiten alle 4,2 sekunnissa. 2–3-väli kulkee reilusti alle 4,1 sekuntiin, kolmoselta kotipesään hän kirmaa hieman alle 5,3 sekunnissa. Hukka on joitakin sekunnin sadasosia hitaampi kahdella ensimmäisellä välillä, mutta kotipesään hän juoksee lähes kymmenyksen Lindströmiä nopeammin.

Hukka ja Manse PP:n Peltokangas ovat koko sarjan parhaat kotiutujat, sillä he taittavat matkansa noin 5,2 sekunnissa.

– Hukka on myös hyvä pesältälähtijä, hän on kokonaisvaltaisesti erinomainen etenijä. Peltokangas taitaa tulla kolmoselta kotiin nopeiten, vaikka ei edes syöksy, Hautala sanoo.

Hän mainitsee keskivertoesimerkkiä kysyttäessä Kirittärien Marjukka Urpelaisen. Urpelaisen pesävälit kulkevat noin puolestatoista kahteen sekunnin kymmenystä hitaammin kuin Hukalla, Lindströmillä ja Peltokankaalla. Kymmenyksessä taittaa Hautalan mukaan noin 0,8 metrin matkan.

Jyväskylän Kiristäkin tuttu ja lähes 350 peliä Superpesiksessä pelannut lukkari Hautala tarkastelee usein lukkaritilastoja. Kyseisen pelipaikan data ei kerro suoraan, kuka on pelannut hyvin ja kuka ei, mutta joitakin kokoavia päätelmiä niistä voi tehdä.

– Mari Mantsisella on sarjan vähiten kärkilyöntejä väärä alla. Mantsinen ei ole antanut turhan paljon väärää alle, jotta on pystynyt sotkemaan syötönsijoittelullaan enemmän peliä, Hautala avaa.

Hautala osaa silti nimetä neljä sarjan parasta lukkaria: Kirittärien Mantsinen, Lapuan Virkiän Jenna Kammi-Rahnasto, Manse PP:n Senni Sallinen ja Porin Pesäkarhujen Noora Matikka. Kahdesti vuoden lukkarina palkittu Matikka on jäänyt vähemmälle huomiolle siirryttyään Kirittäristä Lappeenrannan Pesä-Yseihin kesäksi 2017, mutta hän on päässyt tällä kaudella Porissa taas loistamaan.

– Matikka on sarjan parhaita lukkareita varsinkin taktisesti. Hän osaa lukea kaarta ja vastustajan pelinjohtajaa tosi hyvin, sekä aistimaan, millainen syöttö kannattaa sijoittaa. Heittokäsi oli aiemmin heikkous, mutta sekin on vahvistunut iän myötä, Hautala arvioi Kirittärien kasvattia.

– Mantsisellakin edut ovat taktisella puolella. Hän on kova analysoimaan omaa ja joukkueen pelaamista, on hyvin ajatteleva tyyppi. Siinä on vieläpä Nalle Viljanen huippupelinjohtajana vierellä. Kunnianhimoinen pelinjohtaja ja lukkari on aika hyvä yhtälö, Hautala jatkaa.

Lähivuosina saattaa tulla muutos

Pesäpalloliiton Keskimaan aluevastaavan Perttu Hautalan mukaan ulkopelitilastoja on tarkoitus saada lähivuosina myös yleisesti nähtäville.

Hän tosin myöntää, että numerot eivät ole aukottomia, ja tilastoimiseen liittyy ongelmia, Hautala sanoo.

– Ulkopelitilastointi on vähän haastavampaa, sillä se pitää tehdä käsin. Yksittäinen palokin riippuu niin monesta tekijästä, kuten lukkarin syötöstä.

Hautalan mukaan tilastojen laskeminen vaatisi yhden ylimääräisen tilastonikkarin peleihin. Se vaatii enemmän myös seuroilta, mutta paine muutoksille on olemassa.

– Onhan se reilua, että ulkopeliosaajatkin huomioidaan paremmin, etteivät kaikki tilastot ole pelkästään sisäpelitilastoja. Suuri yleisökin toivoo sitä, joten olisi hyvä, että ulkopeliekspertit tulisivat myös suuren yleisön tietoon, Hautala toteaa.