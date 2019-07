Näkökulma: Nämä keskisuomalaisurheilijat ovat vahvimmin kiinni olympiapaikassa, kun Tokion kisoihin on aikaa tasan vuosi

Tokion olympialaiset alkavat tasan vuoden päästä ja useissa lajeissa karsinnat käyvät juuri nyt kiivaimmillaan. Tähän juttuun on koottu lajikohtaisesti keskisuomalaista seuraa edustavien ja/tai Keski-Suomessa asuvien urheilijoiden tilanne olympiakarsinnoissa.

Yleisurheilu: Jyväskylässä asuva estejuoksija Topi Raitanen (Helsingin Kisa-Veikot) rikkoi olympiakisojen tulosrajan Paavo Nurmen kisoissa juoksemalla ennätyksensä 8.21,47, joten hän on varmuudella edustuskelpoinen. Dohan MM-kisoihin valituista urheilijoista Jyväskylässä asuva Ella Junnila (Tampereen Pyrintö) on hypännyt tänä kesänä korkeuden Suomen ennätyksen 195 ja olympiaraja on enää sentin päässä.

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden pika-aituri Nooralotta Neziri on juossut tällä kaudella parhaimmillaan 12,90, kun olympiaraja on 12,84. Junnilan ja Nezirin osalta olympiapaikka on siis hyppysissä. Tulosrajojen lisäksi kisoihin valitaan urheilijoita erillisen rankingin perusteella.

Muiden keskisuomalaisten osalta paikkaa ei nykyisillä tuloksilla heltiä, mutta aitajuoksija Elmo Lakka (JKU) voi kisoihin vielä yltää. Hänen tänä kesänä juoksema ennätyksensä on 13,49. Olympiaraja 13,32 vaatisi uutta Suomen ennätystä, jonka rikkomisen Lakka on ilmoittanut tavoitteekseen.

Uinti: Parhaillaan käynnissä olevissa MM-kisoissa mukana ovat jyväskyläläiset Mimosa Jallow (Kampuksen Plaani) ja Ari-Pekka Liukkonen (Cetus Espoo). Kaksikko on vahvasti matkalla myös Tokioon, vaikka kisoihin varmuudella oikeuttava A-tulosraja on vielä tekemättä. Liukkonen ui kesäkuun lopussa SM-ulkoaltaassa viiden sadasosan päähän 50 metrin vapaauinnin tulosrajasta, joka on 22,01.

Jallowin ennätykset 100 metrin selkäuinnissa ja 50 metrin vapaauinnissa ovat hyvin lähellä tulosrajaa. Hänen vahvin matkansa on 50 metrin selkäuinti, joka ei kuulu olympiaohjelmaan. Uinnissa valitaan kisoihin urheilijoita myös B-tulosrajalla, jonka molemmat ovat rikkoneet. Mikäli naisten sekauintiviestijoukkue selviytyy kisoihin, Jallow on ilmiselvä valinta selkäuintiosuudelle.

Voimistelu: Jyväskylän Voimistelijoiden Heikki Saarenketo on ollut mukana telinevoimistelun MM-kisoissa. Viime vuonna hän oli 13:s hypyissä. Karsintajärjestelmä suosii joukkuekilpailuun osallistuvia voimistelumaita ja moniottelijoita. Saarenketo on erikoistunut permantoon ja hyppyyn, ja kisapaikka vaatisi käytännössä arvokisamitalia tai maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa. Olympiapaikka jäänee siis haaveeksi.

Rullalautailu: Suomalaiset skeittaajat tavoittelevat uuden olympialajin edustuspaikkoja Chasing the Spot -hankkeessa. Mukana ovat jyväskyläläinen Heini Luotola ja jyväskyläläislähtöinen, mutta nykyisin Helsingissä asuva Onni Saltevo. Luotola kilpailee parkissa ja Saltevo streetissä. Kummankaan rankingsijoitus ei tällä hetkellä riitä kisapaikkaan, jonka saa vain 20 parasta skeittaajaa per sarja.

Muissa lajeissa ei ole tällä hetkellä realistisia mahdollisuuksia saada keskisuomalaista olympiaedustajaa. Ratameloja Niklas Vettanen edusti Suomea MM-kisoissa vielä viime vuonna, mutta hän on lopettanut uransa. Maastopyöräilyn EM-kisojen maratonmatkalla neljänneksi sijoittunut Sini Alusniemi (JYPS) ei tavoittele olympiapaikkaa.