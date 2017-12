NBA-legendoja seurannut koripallon konkaritoimittaja: ”Onnella on merkitystä”

Lauri Markkasen tulokaskautta NBA:ssa seuraa Chicago Bullsin kotiareenan United Centerin eturivipaikoilla joukko ”beat reportereita”, toimittajia, joiden työ on seurata pelkästään Bullsia. Heistä kokenein ja kuuluisin on Sam Smith , 69, joka on seurannut Bullsia 1980-luvulta asti.

– Ihmiset ovat odottavalla kannalla, Smith kuvaa Markkasen vastaanottoa Chicagossa.

– He ovat sitä mieltä, että Markkanen on hyvä pelaaja, mutta joukkue on nyt niin huono ja mielenkiinto siksi niin vähissä, että ihmiset haluavat odottaa, kunnes joukkue on taas parempi ja katsoa mihin hän pystyy sitten, Smith sanoo.

Pohjamudista ponnistavan Bullsin nuoren rungon muodostavat Markkasen lisäksi takamiehet Kris Dunn ja Zach LaVine , jonka odotetaan palaavan eturistisidevammansa jälkeen kentille tammikuussa.

– Uskon, että Markkasen roolista tulee samankaltainen kuin Chris Boshilla (Miamin mestarijoukkueissa vuosikymmenen alussa). Markkanen on kolmas vaihtoehto Dunnin ja LaVinen jälkeen, Smith ennakoi.

”Tunnelma oli epämukava”

Smith oli juuri aloittanut Bullsin seuraamisen, kun joukkueeseen liittyi Bullsin, NBA:n ja koripalloilun suosion kohti taivaita nostattanut poikkeusyksilö. Michael Jordania pidetään yleisesti kaikkien aikojen koripalloilijana, ja hän mullisti myös Smithin uran.

Kaksikymmentäviisi vuotta sitten, 1992, Smith julkaisi kohukirjan The Jordan Rules. Se oli kertomus Bullsin mestaruuskaudesta 1990–1991 sekä Jordanin kovaotteisesta ja säälimättömästä käytöksestä joukkuetovereita kohtaan.

Bullsin sisäiset ristiriidat paljastanut kirja nousi New York Times bestsellerlistalle ja nostatti valtaisan myrskyn.

– Tunnelma oli epämukava, se oli kiusallinen. Jordan oli vihainen, vaikka en usko, että hän koskaan itse luki kirjaa, Smith kertoi.

Smith jatkoi Bullsin seuraamista Chicago Tribunelle ja joutui päivittäin kohtaamaan Jordanin.

– Menin hänen luokseen ja sanoin, että aion jatkaa työtäni täällä. Jos se on ongelma sinulle, sano se. Jordan ei sanonut mitään, ja hänen kunniakseen minun on sanottava, että hän suhtautui asiaan ammattimaisesti. Hän ei tehnyt siitä numeroa, vaikka oli selvää että hän oli vihainen, Smith kertoo.

Jordan ei laittanut Smithiä boikottiin kuten hän oli tehnyt Sports Illustrated -aikakauslehdelle, jolle hän ei vuosikausiin suostunut sanomaan sanaakaan.

– En koskaan pyytänyt häneltä kahdenkeskistä haastattelua, mutta jos kysyin jotain tiedotustilaisuuksissa tai haastatteluringissä, hän vastasi. Kun hän palasi parin vuoden tauon jälkeen 1995, tunnelma helpottui hiukan ja saatoin joskus vaihtaa muutaman sanan hänen kanssaan.

”Hän oli paljon parempi”

Smithin – kuten lukemattomien muiden kunnianhimoisten urheilukirjoittajien – innoittaja oli edesmenneen David Halberstamin koripalloklassikko Breaks of the Game vuodelta 1981. Siinä Pulitzer-voittaja Halberstam seurasi Portlandin joukkuetta kaudella 1979–1980.

– Hän oli paljon parempi kirjoittaja kuin minä ja hänen kirjansa on paljon parempi, mutta minun kirjaani myytiin enemmän. Syy oli se, että Bulls voitti tuolla kaudella mestaruuden. Halberstam kirjoitti Portlandista, jonka tähti Bill Walton loukkaantui. Onnella on merkitystä, Smith hymyilee.

Smithin 1983 alkanut työura Bullsin parissa jatkuu yhä, mutta nykyisin hän kirjoittaa joukkueen kotisivuille ilman seuran ennakkosensuuria.