NBA lykkää otteluitaan yhden joukkueen boikotin takia – Bucks vastustaa poliisiväkivaltaa kotiosavaltiossaan

Yhdysvalloissa koripalloliiga NBA on kertonut lykkäävänsä kolmea pudotusepeliotteluaan, joiden oli määrä alkaa myöhään keskiviikkona ja torstaina aamuyöllä Suomen aikaa. Syynä on Milwaukee Bucksin pelaajien päätös boikotoida päivän peliään viimeisimmän maassa julki tulleen vakavan poliisiväkivallan vuoksi.

Uutiskanava CNN:n mukaan Bucksin pelaajat eivät tulleet pukuhuoneestaan kentälle. Vastustaja Orlando Magicin pelaajat sen sijaan olivat jo ehtineet kentälle.

Poliisi ampui mustaa miestä seitsemän kertaa selkään sunnuntaina Wisconsinin Kenoshassa. Ampumisen uhri Jacob Blake on sairaalahoidossa. Hän on ampumisen seurauksena halvaantunut vyötäröstä alaspäin. Vielä ei tiedetä, halvaantuiko Blake pysyvästi. Wisconsin on Bucksin kotiosavaltio.

– On asioita, jotka ovat suurempia kuin koripallo, Bucksin vanhempi apulaisjohtaja Alex Lasry sanoi Twitterissä.

– Joukkueen pelaajien ja organisaation tämän päivän kannanotto kertoo, että olemme saaneet tarpeeksemme. Nyt riittää. Tarvitaan muutos. Olen todella ylpeä pelaajistamme, ja olemme heidän tukenaan sataprosenttisesti valmiina auttamaan todellisen muutoksen saavuttamisessa, Lasry kirjoitti.

CNN:n mukaan pelaajat useista eri joukkueista ovat aiemmin ilmaisseet huolensa siitä, että poliisin käyttämään väkivaltaan ei puututa tarpeeksi. Mahdollisesta boikotista Kenoshan tapahtumien vuoksi oli keskusteltu pelaajien kesken.

Blaken ampuminen on johtanut Kenoshassa laajoihin mielenosoituksiin.

Kolmelle pelille uusi ajankohta

NBA:n mukaan kaikki päivän kolme ottelua perutaan ja siirretään myöhempään ajankohtaan.

Milwaukee Bucksin oli määrä kohdata ottelusarjan viidennessä pelissä Orlando Magic. Päivän muissa peleissä vastakkain olisivat olleet Houston Rockets ja Oklahoma City Thunder sekä Los Angeles Lakers ja Portland Trail Blazers.

Milwaukee on yksi liigan kärkijoukkueista. Se johtaa pudotuspelien ottelusarjaansa Orlandoa vastaan luvuin 3–1.