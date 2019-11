NBA päivitti pelaajien pituudet – Lauri Markkanen on yhä 213 senttiä, mutta neljä joukkuekaveria kutistui ja yksi kasvoi

NBA-koripalloliiga on päivittänyt verkkosivujensa tiedot pelaajien pituuksista. New York Times paljasti syyskuun lopussa, että NBA vaatii joukkueita varmistamaan pelaajiensa oikean pituuden ja iän.

Pituuksien muutoksista ei ole erikseen tiedotettu, mutta sunnuntaina lukuisien pelaajien pituudet olivat muuttuneet liigan verkkosivuilla. Silti joukossa on lukuisia pelaajia, jotka on mitattu julkisesti NBA:n varaustilaisuutta edeltävällä testileirillä ja todettu lyhyemmiksi kuin viralliset mittansa, mutta jotka yhä ovat NBA:n nettisivuilla itseään isompia.

Lauri Markkasen ilmoitettu pituus on edelleen seitsemän jalkaa eli 213 senttiä. Hänen joukkuetovereistaan Kris Dunn, Coby White ja Wendell Carter Junior ovat menettäneet aiemmin ilmoitetusta pituudestaan tuuman (2,54 senttiä) ja Denzel Valentine kaksi tuumaa. Toisaalta Markkasen vaihtomies Thaddeus Young on virallisesti yhä 203 senttiä, vaikka hänet NBA:n testileirillä mitattiin 197,5-senttiseksi. Bullsin Zach LaVine puolestaan on venynyt tuuman 198-senttiseksi.

Markkanen ei varausvuonnaan 2017 osallistunut NBA:n testileirille.

Jotkut pelaajat ovat menettäneet ilmoitetusta pituudestaan kaksi tuumaa eli runsaat viisi senttiä. Tähän joukkoon kuuluvat Valentinen lisäksi muun muassa Kevin Love ja NBA:n tämän hetken pisin pelaaja Tacko Fall, joka kutistui 226-senttiseksi. Kummankin kohdalla totuus oli tosin jo aiemmin saatavilla NBA-testileirin mittauksista.

Lisätuuman pituuteensa ovat saaneet myös Kevin Durant, LeBron James ja Nicolas Batum. Durant on nyt virallisesti 208-senttinen, vaikka hänet mitattiin NBA:n testileirillä 206-senttiseksi. James puolestaan on noussut 203 sentistä 206 senttiin, vaikka hänet mitattiin NBA:n testeissä 201,3-senttiseksi vuonna 2003.