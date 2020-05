NBA-koripalloliigan paluusta pelikentille ei ole tietoa, mutta pieniä askeleita koronaviruksen keskeyttämän kauden jatkumisen eteen tulee. Keskiviikkona kerrottiin, että NBA-pelaajille sallitaan yksilöharjoittelu seurojen tiloissa perjantaista lähtien. Toki vain niillä paikkakunnilla, joilla osavaltio ja paikallishallinto ovat höllentäneet koronarajoituksia.

– Olemme innoissamme, ensimmäinen pieni askel paluussa peleihin. Kaipaamme kilpailuja ja porukan yhteishenkeä, Utah Jazz -seuran urheilujohtaja Dennis Lindsey iloitsi.

– Ensimmäisenä on huolehdittava siitä, että pelaajilla ja joukkuehenkilöstöllä on luottamus siihen, että he voivat tulla tiloihimme turvallisella mielellä.

Yksilöharjoittelussakin riittää turvallisuusohjeita. Kentällä saa olla yhtä aikaa vain neljä pelaajaa, joista jokaisen on heiteltävä omaan koriin. Pallon syöttely on kielletty eikä valmentajia saa olla paikalla. Levypalloja ottavalla henkilöstöllä on oltava maskit kasvoillaan ja hanskat käsissään.