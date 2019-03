NBA-pisterohmu hurjana: Hardenille 58 pistettä ja 10 syöttöä

NBA-koripalloliigan pistekärki, Houston Rocketsin takamies James Harden vietti pari edellistä peliään heittovaikeuksissa, mutta hurjaa kautta takova heittokone sai sihtinsä jälleen kohdilleen Rocketsin kohdatessa Miami Heatin. Harden pyssytti 58 pistettä eli liki main puolet joukkueensa pisteistä Houstonin voittaessa 121–118 perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Harden pussitti 32 heitostaan 16, ja kolmen pisteen viivan takaa hän osui kahdeksan kertaa. Kahdessa edellisessä pelissään Harden oli jäänyt "vain" 30 ja 28 pisteeseen, heittoprosentin ollessa kummassakin pelissä alle 35.

Harden kokosi lisäksi 10 koriin johtavaa syöttöä ja seitsemän levypalloa. Hän on urallaan nyt kirjannut seitsemän vähintään 50 pisteen ja 10 syötön iltaa. Pistekeskiarvo miehellä tällä kaudella on 36,6, ja se on korkein sitten Michael Jordanin 37,1:n kaudella 1986–87.