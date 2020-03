NBA-tähti Kevin Durantilla koronavirus – myös NHL-seura Ottawa Senatorsin pelaajalla koronavirustartunta

Koripallon NBA:n supertähtiin kuuluvalla Kevin Durantilla on diagnosoitu koronavirus. Loukkaantumisen vuoksi koko kauden sivussa ollut Durant kertoi tartunnastaan The Athletic -verkkolehdelle.

– Olkaa varovaisia ja huolehtikaa itsestänne sekä karanteenista. Selviämme tästä, Durant sanoi lehdelle.

Durant on juhlinut NBA:n mestaruutta urallaan kahdesti. Hänet on nimetty kahdesti finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi ja koko sarjan arvokkaimmaksi kerran. Kutsu tähdistöpeliin on tullut kymmenen kertaa.

Durant on yksi neljästä Brooklyn Netsin pelaajasta, jolla on diagnosoitu koronavirus. Seura ei ole kertonut koronaviruksen saaneiden pelaajiensa nimiä, mutta Durant paljasti olevansa yksi heistä.

O ttawa Senatorsin pelaajalla tartunta

Jääkiekon NHL-seura Ottawa Senatorsin pelaajalla on todettu koronavirustartunta, seura kertoo tiedotteessaan. Pelaajan nimeä ei kerrottu.

Senatorsin mukaan pelaajan oireet ovat lieviä ja hän on eristyksessä. Seura selvittää, kenen kanssa pelaaja on ollut tekemisissä. Lisäksi seura kehottaa koko joukkuetta jäämään eristykseen, tarkkailemaan terveydentilaansa ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä joukkueen lääkintähenkilökuntaan.

Kyseessä on ensimmäinen vahvistettu koronavirustartunta NHL-pelaajalla. Liiga jäi viime viikolla viruskriisin vuoksi tauolle, jonka kesto on yhä määrittämättä. Euroopassa sen sijaan useita jääkiekkosarjoja on keskeytetty kokonaan.