NBA-valmentajalegendan vaimo kuoli – pudotuspeli voi jäädä Popovichilta väliin

NBA-koripalloliigan San Antonio Spursin pitkäaikaisen menestysvalmentajan Gregg Popovichin vaimo Erin Popovich on kuollut, seura kertoi. Pitkään sairastanut vaimo oli 67-vuotias.

San Antonio on NBA:n pudotuspelien avauskierroksen sarjassa Golden Statea vastaan tappiolla 0–2. Kolmas ottelu paras seitsemästä -sarjassa pelataan perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, eikä ole tiedossa, onko Gregg Popovich pelissä mukana.

– Tämä on tärkeämpi asia kuin peli, tai voittaminen ja häviäminen. Tunnen oloni niin surulliseksi "Popin" ja hänen perheensä puolesta, Golden Staten tähtiin lukeutuva Kevin Durant sanoi.

Popovich, 69, on valmentanut Spursia kaudesta 1996–97. Seura on voittanut hänen luotsaamanaan viisi mestaruutta, joista viimeisimmän kaudella 2013–14. Popovich on palkittu kolme kertaa NBA:n vuoden valmentajana.