NBA:lla on kolme vaihtoehtoa: paras, huonoin ja kaikki siltä väliltä

Koripallon NBA on monien muiden huippupalloilusarjojen kanssa samassa tilanteessa. Pelitoiminta on keskeytetty koronaviruksen vuoksi, joillain pelaajilla on todettu tartuntoja, ja terveet harjoittelevat omatoimisesti kotioloissa.

Tilanne on vaikea seuroille, pelaajille ja hallihenkilökunnalla, mutta aiheuttaa pähkäiltävää myös NBA:n toimistolla. Sarjan komissaari Adam Silver kertoi TSN:lle, että hän pyörittelee lähes jatkuvasti talouslukuja ja ennusteita. Vielä ei ole tiedossa, kuinka pahat koronaviruksen vaikutukset lopulta ovat.

Silverin mukaan NBA joutuu ottamaan huomioon parhaan vaihtoehdon, huonoimman vaihtoehdon ja kaiken siltä väliltä.

– On vielä liian aikaista kertoa siitä, millainen taloudellinen vaikutus tulee olemaan. Olemme analysoineet päivittäin ja jopa tunneittain erilaisia skenaarioita ja jatkamme taloudellisten vaikutusten seuraamista. Kuva ei ole kaunis millään alalla, ja me olemme samassa veneessä muiden alojen kanssa, Silver sanoi TSN:lle.

Kausi tulee venymään pitkälle

NBA on ollut pysähdyksissä yli viikon. Alkuperäisen aikataulun mukaan runkosarjan piti päättyä 15. huhtikuuta, mutta nyt kauden ratkaisut ovat venymässä pitkälle kevääseen ja kesään. Sekin on vaarana, ettei kautta pystytä pelaamaan loppuun asti.

– Tutkimme kaikkia vaihtoehtoja jatkaa kautta, jos ja kun se on turvallista. Mitään vaihtoehtoa ei ole poistettu pöydältä, Silver puntaroi.

Ainakin kymmenen NBA-pelaajaa ja muutamia seurojen taustahenkilöitä on sairastunut koronavirukseen. Torstaina julki tuli seitsemän tartuntaa eikä komissaari Silver oleta lukujen jäävän näin pieniksi.

– Torstain tulokset eivät tulleet hirmuisena yllätyksenä, ja yritämme vain ottaa tulevat päivät vastaan sellaisina kuin ne tulevat, Silver sanoi.

Koronavirus sai alkunsa Kiinasta, mikä on tärkeä markkina-alue NBA:lle. Sarjalla on Kiinassa oma toimisto ja siellä noin 200 työntekijää.

Silverin mukaan Kiinan toimiston työntekijät saivat NBA:n heräämään ajoissa siihen, että koronavirus on todellinen uhka. Valppaana ollut NBA päätti laittaa sarjan tauolle ennen kuin Yhdysvaltojen viranomaiset pakottivat sarjan toimenpiteisiin.

– Olemme oppineet paljon Kiinan toimistoltamme, Silver kiitteli.