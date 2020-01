NBA:n paras syöttäjä nousi kaikkien pistetilaston kolmanneksi – LeBron James ohitti Kobe Bryantin ja vähätteli korinteon merkitystä

LeBron James nousi NBA-koripalloliigan kaikkien aikojen kolmanneksi parhaaksi runkosarjan pisteidentekijäksi, kun hän keräsi 29 pistettä, 8 syöttöä ja seitsemän levypalloa joukkueensa Los Angeles Lakersin 91–108-vierastappiossa Philadelphiaa vastaan.

James ohitti Lakersia 1996–2016 edustaneen Kobe Bryantin, joka heitti urallaan 33 643 pistettä.

– Olen iloinen, että minut mainitaan samassa keskustelussa Kobe Bryantin kanssa. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista, yksi kaikkien aikojen Lakerseista. Kaksi hänen pelipaitaansa on Staples Centerin katossa. Se on hullua, James sanoi ESPN:lle.

Lauantain pelin jälkeen James on heittänyt 33 655 pistettä NBA:n runkosarjapeleissä. Hänen edellään ovat enää Kareem Abdul-Jabbar (38 387) ja Karl Malone (36 928). Tällä kaudella James on heittänyt 25,3 pistettä ottelua kohti, ja tasaisella tahdilla hän tarvitsee noin kolme kautta noustakseen Abdul-Jabbarin ohi.

James on tehnyt kausikeskiarvokseen vähintään 25 pistettä ottelua kohti kuutenatoista peräkkäisenä kautena, jos meneillään oleva runkosarja lasketaan mukaan. Lähimmäs on päässyt Michael Jordan, joka pystyi samaan yhtenätoista peräkkäisenä kautena.

NBA laskee kaikkien aikojen korintekijälistalle vain runkosarjapisteet. Pudotuspelien kaikkien aikojen korintekijätilastoa James on johtanut jo keväästä 2017 lähtien.

Tuottoisin syöttäjä

James ohitti Bryantin korilleajolla kolmannen neljänneksen alkupuolella. Seuraavan aikalisän aikana Philadelphian – Bryantin syntymäkaupungin – kotiyleisö nousi seisomaan, kun hallikuuluttaja tiedotti ennätyksestä.

– Minulle merkitsee paljon, että minut yhdistetään suuruuksiin. Mutta mitä tulee korintekoon, en tiedä. Se ei merkitse paljoa minulle, James sanoi ottelun jälkeen.

Tuo lausunto kuvastaa sitä, miten poikkeuksellinen pelaaja James on vielä 35-vuotiaanakin. Tällä kaudella hän johtaa NBA:n syöttötilastoa uransa korkeimmalla syöttökeskiarvolla 10,8.

Tällä kaudella Jamesin korisyötöt ovat tuottaneet 27,1 pistettä ottelua kohti ja hän on luonut syötöillään enemmän heittopaikkoja joukkuekavereilleen kuin yksikään toinen NBA-pelaaja tällä kaudella.

ESPN:n mukaan James on myös NBA:n tämän kauden 25 ahkerimman syöttäjän joukossa tehokkain: hänen syötöistään lähteneet heitot ovat tuottaneet keskimäärin 1,22 pistettä.

– En halua tulla leimatuksi korintekijäksi. Pystyn laittamaan pallon koriin, mutta olen pelintekijä, James sanoi jo toukokuussa 2017, kun hän oli ohittanut Michael Jordanin pudotuspelien korintekijälistalla.

Syöttöjä parhaille paikoille

Jamesin korintekotehokkuuden tärkein selittäjä on hänen kykynsä murtautua aivan korin alle ja viimeistellä sieltä kovalla onnistumisprosentilla. Vaikka James itse ei ole huipputason kolmosheittäjä, hän on sopeutunut siihen, että koripalloilun hyökkäystaktiikka on hänen uransa aikana mullistunut korostamaan entistä enemmän kolmosia.

Yksi selitys on se, että Jamesin syötöt tavoittavat joukkuekaverit kentän tuottoisimmilla alueilla.

NBA:n tilastointi siirtyi uuteen aikakauteen kaudella 2013–2014, jolloin jokaisen hallin kattoon asennettu kamerajärjestelmä alkoi taltioida jokaisen pelaajan sijainnin pelin jokaisena silmänräpäyksenä. Tuosta kaudesta lähtien eniten kulmakolmosia – analytiikkakoripalloilun aikakauden himotuimpia kolmosia – on syötöillään luonut juuri James.