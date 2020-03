NBA:n pelit tauolla todennäköisesti ainakin 30 päivää

Koripalloliiga NBA:n pelit ovat keskeytyksessä koronaviruksen vuoksi todennäköisesti ainakin 30 päivää, kertoo NBA:n johtaja Adam Silver.

NBA ilmoitti kauden keskeyttämisestä keskiviikkona, kun yhdellä liigan pelaajalla todettiin koronavirustartunta. Utah Jazz-joukkueen pelaajan virustesti oli positiivinen, minkä jälkeen keskiviikkoillan ottelu Oklahoma City Thunderia vastaan peruttiin. Myös toisen Utah Jazzin pelaajan kerrotaan saaneen tartunnan.

NBA:n runkosarjan oli määrä päättyä 15. huhtikuuta ja jatkopelien alkaa 18. huhtikuuta.

Silver vieraili TNT-televisioyhtiön Inside the NBA -ohjelmassa. Hän ei kertonut tarkemmin, aikooko liiga lyhentää runkosarjaa vai jatkopelejä. Johtaja jatkoi, että 30 päivän tultua täyteen täytyy miettiä, voidaanko ylipäätään pelejä jatkaa ja pelataanko ilman katsojia.

Joukkueharjoitukset kielletty

NBA-pelaajia on ohjeistettu pysymään omilla pelipaikkakunnillaan ainakin maanantaihin saakka. Joukkueharjoitukset on kielletty, mutta joukkueiden lääkintähenkilöstö on yhteydessä pelaajiin.

Myös jääkiekkoliiga NHL on keskeytyksissä koronaviruksen takia.

– Seuraamme ohjeita ja rohkaisemme pelaajiamme sekä muita NHL-yhteisön jäseniä noudattamaan kaikkia järkeviä varotoimenpiteitä, tarvittaessa myös karanteenia. Tavoitteemme on jatkaa pelejä niin nopeasti kuin on sopivaa ja viisasta, jotta saamme kauden loppuun ja Stanley cup -mestarin selville. Siihen asti kiitämme NHL:n faneja kärsivällisyydestä ja toivomme teidän pysyvän terveinä, todettiin NHL:n tiedotteessa.