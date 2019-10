NBA:n viime kausien mahtijoukkueella surkea alku kauteen

NBA-koripalloliigan loppuotteluissa viitenä viime kautena nähty ja finaalisarjoista kolme voitokkaasti selvittänyt Golden State Warriors on aloittanut uuden kauden todella kehnosti. Avauspelinsä 19 pisteellä Los Angeles Clippersille hävinnyt Warriors joutui vielä pahempaan myllytykseen toisessa ottelussaan, kun Oklahoma City Thunder musersi vieraansa 120–92 maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Warriors oli avauspuoliajan jälkeen 33 pistettä tappiolla.

– Oklahoma City tuli päälle alusta alkaen. Emme olleet valmiita. Mutta toisen puoliajan yritykseen olen tyytyväinen. Se oli iso askel eteenpäin. Tiedän, että tuo kuulostaa 28 pisteen tappion jälkeen hullulta, mutta etsimme kehitystä ja sitä näkyi toisella puoliskolla, Warriorsin valmentaja Steve Kerr mietti.

Liigassa on viisi tappiotonta joukkuetta, kun pelejä on takana 2–3 per porukka. Länsilohkossa Minnesota on voittanut kaikki kolme peliään ja San Antonio sekä Denver kaksi kumpikin. Idän kärjessä ovat molemmat pelinsä voittaneet Atlanta ja Philadelphia.