NBA:ssa paljastui kuusi koronavirustartuntaa

NBA-koripalloseura New Orleans Pelicansin kolmella pelaajalla on todettu koronavirustartunta, seuran varatoimitusjohtaja David Griffin kertoi tiistaina. Griffin ei täsmentänyt, keistä pelaajista on kyse.

ESPN-kanavan mukaan myös Denver Nuggetsin seuraorganisaatiossa on paljastunut kolme koronavirustapausta. Tiedossa ei ole, ovatko tartunnan saaneet pelaajia vai muuta seurahenkilöstöä.

Nuggets sulki harjoitustilansa lauantaina kahden koronavirustapauksen tultua ilmi. Myöhemmin seurassa paljastui vielä kolmas tartuntatapaus. Nuggets avaa harjoitustilansa uudelleen, mikäli meneillään olevat testit sen mahdollistavat.

Nuggetsin tähtipelaajan Nikola Jokicin koronavirustartunnasta uutisoitiin viikko sitten.

NBA-kauden on määrä jatkua 30. heinäkuuta.