NFL-pelinrakentaja sai erikoisen porkkanan ennätysjahtiin: Ketsuppia loppuiäksi

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-ammattilaisliigassa pelaavan Kansas City Chiefsin pelinrakentaja Patrick Mahomes sai varsin erikoisen lupauksen kerrottuaan, että hänelle mausteista ehdoton ykkönen on ketsuppi.

ESPN järisytti Chiefs-faneja keskiviikkona kertomalla, että Mahomes on rakastanut ketsuppia ikänsä ja saanut sitä pulloittain lahjaksi syntymäpäivinään. Nyt mies on kuuluisa, ja vaikka hän pitää ketsupista pihvin päällä, hän ei oikein enää kehtaa pyytää kyseistä maustetta ravintoloissa syödessään. Hiljattain hänen äitinsä pyysi ketsupin ja livautti sen salaa pojalleen ravintolassa.

Mahomesin ”intohimosta” käytiin tietenkin kiivasta Twitter-väittelyä, jossa ketsupin puolustajat ja vastustajat ottivat sanallisesti yhteen. Torstaina Mahomes heitti lisää löylyä paljastamalla, että hän lisää ketsuppia myös juusto-makaroni-aterioihinsa.

– Se on joidenkin ihmisten mielestä outoa, ja joidenkin mielestä iljettävää. Mutta minä pidän siitä, Mahomes kertoi.

Ketsuppivalmistaja Heinz tarttui pian maukkaaseen mainostäkyyn lupaamalla, että Mahomes saa elinikäiset ilmaiset ketsupit. Yhdellä ehdolla tosin. Jos pelaaja yltää tällä kaudella ennätykselliseen lukuun 57 touchdown-syötöissä, palkinto on hänen.

Mahomesilla on vielä matkaa, sillä kymmenestä ottelussa hänellä on koossa 31 touchdown-syöttöä. Tarvittavaan 26 TD-syöttöön on käytettävissä vielä kuusi ottelua. NFL-ennätys on Peyton Manningin kaudella 2013 syöttämä 55 touchdownia. Jo 56 touchdownia olisi ennätys, mutta Heinzin mukaan se ei riitä Mahomesille palkintoon.

Kuultuaan tarjouksesta Mahomes lupasi jakaa voittoaan.

– Jos onnistun ja saan ketsupit loppuiäksi, jaan sitä varmasti hyökkäyksen linjamiehille, pelinrakentaja vakuutti viitaten pelipaikkaan, jossa keskipaino NFL:ssä keikkuu päälle 140 kilossa ja jossa kenties myös pihvejä nautitaan ketsupin kanssa tai ilman.