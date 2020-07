NHL ja pelaajayhdistys vääntävät ensin rahasta, sitten pelaamisesta

Jääkiekkoliiga NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n prioriteettilistalla raha-asiat ajoivat kauden loppuun pelaamisen edelle. NHL-sisäpiiriläinen John Shannon tviittasi tiistaina, että NHL:n keskusteluissa käydään ensin läpi uuden nelivuotisen työehtosopimuksen kohtia, pelaajille maksettavia bonuksia ja käytäntöjä, joiden puitteissa kautta voitaisiin vielä jatkaa.

ESPN:n lähteiden mukaan neuvotteluissa on päästy sopuun allekirjoitusbonusten maksamisesta. ESPN kertoo, että bonusten maksua ei siirretä tulevaisuuteen, vaan pelaajat saavat rahansa sovitusti 1. heinäkuuta. Kaikkiaan bonuksia maksetaan 300 miljoonan dollarin (n. 267 miljoonan euron) edestä.

Muhkean allekirjoitusbonuksen saa muun muassa Carolinan Sebastian Aho, joka kuittaa 9,87 miljoonaa dollaria (n. 8,8 miljoonaa euroa). Ahon saama allekirjoitusbonus on kesän kahdeksanneksi suurin. Joukkueista eniten bonuksia maksaa Toronto, joka maksaa koko liigan kaksi suurinta bonusta Auston Matthewsille (15,2 miljoonaa dollaria) ja Mitch Marnerille (14,3 miljoonaa dollaria).

Pelaajat haluavat nähdä kokonaisuuden

NHL-kautta pyritään jatkamaan 24 joukkueella vielä kesän aikana. Harjoitusleirit alkavat 10. heinäkuuta, joten kausi ei tule jatkumaan ennen elokuuta. Tällä hetkellä kautta suunnitellaan jatkettavaksi kahdessa kaupungissa, joihin pelaajat pyritään eristämään pudotuspelien ajaksi.

ESPN:n mukaan potentiaalisia kaupunkeja ovat Chicago, Edmonton, Las Vegas ja Toronto. NHL ja NHLPA neuvottelevat parhaillaan, miten kautta voitaisiin käytännössä jatkaa turvallisesti kahden kaupungin taktiikalla.

– Luulen, että ongelmana on se, ettei pelaajilla ole kaikkea tietoa siitä, miten tässä tullaan etenemään. Ongelma lienee yksityiskohdissa, koska he haluavat nähdä kokonaiskuvan siitä, millaista elämä eristyksissä olisi. Nyt se kuva on vielä aika abstrakti, Chicagon GM Stan Bowman sanoi ESPN:lle.

Pelaajayhdistyksen aktiiveihin kuuluva Jason Spezza väläytti vihreää valoa kauden jatkamiselle.

– Olen luottavainen siihen, että pystymme eristäytymään kaupungeissa. Siitä tulee haastavaa, ja pelaajilta vaaditaan kurinalaisuutta, ettemme tuhoa suunnitelmaa, Spezza sanoi.