NHL-mestari Washington kiinnitti luottohyökkääjänsä kuudeksi vuodeksi

Jääkiekon NHL:n mestarijoukkue Washington Capitals teki kuuden vuoden jatkosopimuksen hyökkääjä Tom Wilsonin kanssa. Wilsonin sopimuksen arvo on 31 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joten se takaa hyökkääjälle reilun viiden miljoonan dollarin kausipalkan.

– Tom on korvaamaton jäsen joukkueessamme. Olemme iloisia siitä, että hän tulee olemaan suuri palanen tulevaisuudessamme. Hän on ainutlaatuinen pelaaja tässä sarjassa. 24-vuotiaana hänellä on jo paljon kokemusta. Uskomme, että hän jatkaa kehittymistään, Washingtonin GM Brian MacLellan kuvaili työteliästä hyökkääjää NHL:n verkkosivuilla.

Wilson on pelannut koko viisivuotisen NHL-uransa Washingtonissa. Runkosarjaotteluita hänelle on kertynyt 391 pistein 35+69=104. Mestaruusjuhliin päättyneen viime kauden pudotuspeleissä hän nakutti 21 ottelussa pisteet 5+10=15.