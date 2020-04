NHL-seura Ottawa Senatorsissa neljä uutta koronavirustapausta

Jääkiekon NHL-seura Ottawa Senators on tiedottanut neljästä uudesta koronavirustapauksesta. Kanadalaisen TSN-kanavan mukaan nelikosta kolme on joukkueen pelaajia ja yksi muu seuran työntekijä. Senators on jo aiemmin kertonut kahden pelaajansa sairastuneen koronavirukseen. Seuran mukaan tartunnan saaneet ovat jo toipuneet taudista.

Ottawan mukaan koko joukkue hakeutui karanteeniin 13. maaliskuuta, ja kaikki voivat tällä hetkellä hyvin.

Colorado Avalanche tiedotti maaliskuussa kahden pelaajansa saaneen tartunnan. NHL:ssä on siis diagnosoitu kahdeksan koronavirustapausta, joista seitsemän pelaajilla.

NHL-kausi on seisauksissa koronaviruspandemian takia.