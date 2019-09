NHL-toimittaja: Laine kieltäytyi lyhyestä sopimuksesta

NHL-toimittaja Andy Stricklandin mukaan suomalaishyökkääjä Patrik Laine on kieltäytynyt viiden miljoonan dollarin vuositulot takaavasta lyhytaikaisesta pelaajasopimuksesta, jota Laineen seura Winnipeg on suomalaiselle tarjonnut. Fox Newsin toimittaja Strickland paljasti tietonsa Twitterissä.

Strickland ei tarkemmin määritellyt kuinka pitkästä sopimuksesta olisi ollut kyse, mutta hänen mukaan Laine vaatii arvokkaampaa sopimusta.

Laineen kolmivuotinen tulokassopimus päättyi viime kauden jälkeen. Hän oli Winnipegin paras maalintekijä ajanjaksolla 2016–19, mutta viime syyskauden jälkeen tahti hyytyi pahasti. Tämä ei paranna Laineen asemaa sopimusneuvotteluissa, joissa hänen uskotaan pyrkivän rahakkaaseen usean vuoden sopimukseen.

Nuorista suomalaistähdistä myös Coloradon Mikko Rantanen, 22, on ilman sopimusta. Laineen, 21, kanssa samaan aikaan NHL:ssä aloittanut Sebastian Aho, 22, nousi kolmen kauden aikana Carolinan kärkipelaajien joukkoon ja ansaitsi kesällä viiden vuoden jatkosopimuksen.

Winnipegillä on ratkaistavanaan myös tehohyökkääjä Kyle Connorin sopimustilanne. Hän oli joukkueen viime runkosarjan toiseksi paras maalintekijä 34 osumallaan Mark Scheifelen (38) jälkeen. Laine osui 30 kertaa, mikä on hänen NHL-uransa heikoin maalisaldo. Kaikkiaan suomalainen on tehnyt 110 runkosarjamaalia.

Keskiviikkona Winnipeg teki kahdeksanvuotisen ja 50 miljoonan dollarin jatkosopimuksen puolustaja Josh Morrisseyn kanssa. Sopimus takaa Morrisseylle yli kuuden miljoonan dollarin vuositulot.