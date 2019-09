NHL:n ykkösvaraus avasi harjoituspelit kahdella osumalla – Saarela, Lehkonen ja Jokiharju maalin makuun

NHL-jääkiekkoliigan ykkösvaraus Jack Hughes näytti osaamistaan, kun New Jersey Devils aloitti harjoituskauden pelit kohti lokakuun alussa alkavaa runkosarjakautta. Hughes teki kaksi maalia, mukaan lukien voittomaalin jatkoajalla, kun Devils kaatoi Bostonin 4–3.

– Oli hienoa päästä vauhtiin, ja pelasin mielestäni hyvin. Kaksi maalia oli kiva juttu, mutta nyt mennään vasta harjoituskautta, joten paljon on töitä vielä tehtävänä, Hughes sanaili NHL:n sivustolla.

– Jack näytti, miksi hän on ensimmäinen varaus, niin yksinkertaista se on, Devilsiin kesällä Nashvillesta tullut puolustajatähti P.K. Subban kehui nuorukaista, jonka New Jersey nappasi kesän draftissa ennen Kaapo Kakkoa.

New Jerseyn suomalaispakki Sami Vatanen sai kunnian olla syöttämässä Hughesin ensimmäistä Devils-maalia. Vatanen syötti myös Jesper Brattin 2–1-johtomaalin.

Kesällä Carolinan organisaatiosta Chicagoon kaupattu Aleksi Saarela vei joukkueensa johtoon pelin alussa, mutta Blackhawks taipui lopulta 3–4-jatkoaikatappioon Washingtonille. Suomalaisista maalasivat myös Montrealin Artturi Lehkonen ja Buffalossa debyyttinsä tehnyt maailmanmestaripuolustaja Henri Jokiharju. Montreal voitti New Jerseyn 4–2, Devils kun oli jakanut pelaajajoukkonsa kahteen eri joukkueeseen pelaten näin kaksi treenipeliä samana iltana. Buffalo puolestaan voitti Pittsburghin 5–4.

New York Islandersin Christopher Gibson torjui kaikki 13 kohti tullutta vetoa, ja Islanders peittosi Philadelphian 3–1. Juuse Saros (16 torjuntaa) piti yhdessä Ethan Haiderin kanssa Nashvillen maalin puhtaana 1–0-voitossa Floridasta, ja Ville Husso (13 torjuntaa) jakoi nollapelin Adam Wilcoxin kanssa NHL:n puolustavan mestarin St. Louisin peitotessa Dallasin 2–0.