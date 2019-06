Nadal Ranskan avointen valtias 12. kerran

Espanjan Rafael Nadal jatkoi ennätystehtailuaan tenniksen Ranskan avoimessa mestaruusturnauksessa kukistamalla finaalissa Itävallan Dominic Thiemin 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 ja viemällä 12. mestaruutensa Ranskan avoimissa.

Yksikään toinen pelaaja ei ole voittanut kahtatoista kaksinpelititteliä samassa grand slam -turnauksessa. Eikä Nadal ole kertaakaan hävinnyt Ranskan avointen loppuottelussa, ja hänen ottelusaldonsa turnauksesta on hämmästyttävä: 93 voitettua ottelua ja vain kaksi tappiota.

Kaikkien aikojen massakenttäpelaaja Nadal on nyt voittanut 18 grand slam -turnausta. Hän on kaikkien aikojen listalla toisena, edellään vain 20 arvoturnaustitteliä kuitannut Sveitsin Roger Federer.

Eilisessä mediatilaisuudessaan Nadal äimisteli itsekin ylivoimaansa Ranskan avoimissa.

– Se on rehellisesti sanottuna uskomatonta, eikö vain? Nadal nauratti toimittajia AFP:n mukaan.

– Se on hyvin erityistä ja vaikeasti selitettävää, mutta tässä olemme. Ja sinä päivänä kun alamme miettiä, onko se uskomatonta tai epätodennäköistä, on se päivä, kun on aika alkaa tehdä jotain muuta. Joten nyt ei ole aika miettiä, onko se uskomatonta, koska se on todellista minulle, Nadal sanoi.

Hän kertoi, että hänen tavoitteensa on jatkaa.

– Kyse ei ole liiallisesta kunnianhimosta, vaan siitä, että yritän nauttia siitä mitä teen.

Thiem vei toisen erän

Tämänpäiväisessä loppuottelussa olivat vastakkain samat miehet kuin vuosi sitten, jolloin Nadal vei voiton kolmessa erässä. Tällä kertaa Thiem vei yhden erän, mutta ei pystynyt vakavasti uhkaamaan Nadalia. Tämä hallitsi ottelun tempoa erityisesti omilla syötöillään, jotka Thiem joutui ottamaan vastaan metrikaupalla takarajan takaa.

Avauserän viidennessä pelissä Thiem mursi Nadalin syötön ja meni 3–2-johtoon. Thiemin seuraavassa syöttövuorossa Nadal tasoitti heti tilanteen, kun hän marssi 40–0-johtoon, eikä Thiem pystynyt selvittämään murtopalloista kuin ensimmäisen.

Nadal mursi Thiemin seuraavankin syöttövuoron ja pääsi tilanteessa 5–3 syöttämään erävoitosta. Ensimmäisten seitsemän pelin aikana oli nähty jo 21 vähintään yhdeksän lyönnin mittaista pallorallia, mutta tässä vaiheessa ote siirtyi Nadalille, joka alkoi voittaa pisteitä nopeasti ja vei 56 minuuttia kestäneen avauserän 6–3.

Toisessä erässä kumpikin piti oman syöttönsä Thiemin 6–5-johtoon asti, kunnes itävaltalainen mursi erän viimeisessä pelissä Nadalin syötön ja vei erän 7–5. Thiem näytti herpaantuvan hetkeksi, ja kun Nadalin pikajuna pääsi vauhtiin, mikään ei enää pysäyttänyt sitä. Kolmannen erän aluksi Nadal voitti 17 ensimmäisestä pisteestä 16 ja vei erän pikavauhdilla 6–1.

Neljännen erän Nadal aloitti kahdella syötönmurrolla ja jyräsi 5–1-johtoon. Otteluvoiton Nadal ratkaisi omalla syöttövuorollaan.