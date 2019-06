Nadal tarjoili Federerille pahimman höykytyksen vuosiin

2000-luvun tennislegendojen Rafael Nadalin ja Roger Federerin kohtaaminen Ranskan avointen välierissä ei kohonnut klassikoksi perjantaina. Espanjalainen Nadal voitti puhtaasti 6–3, 6–4, 6–2 ja tarjosi samalla sveitsiläiselle vastustajalleen tämän pahimman tappion grand slam -turnauksissa sitten vuoden 2008. Tuolloin Federer sai Ranskan avointen loppuottelussa juuri Nadalilta vain neljä peliä.

Tuulisissa olosuhteissa pelattu välierä alkoi Nadalin hallinnalla. Puhuri sai molemmat pelaajat vaikeuksiin omilla syöttövuoroillaan, ja avauserässä nähtiinkin kolme murtoa. Niistä Nadal teki kolme. Sveitsiläisellä oli toisessa erässä vahvoja jaksoja, ja kahdeksannessa pelissä hän oli päästä yrittämään murtoa 5–3-johtoon. Nadal pelasi kuitenkin seuraavat pisteet erittäin vakuuttavasti ja piti syöttönsä.

Tämän jälkeen Nadal mursi Federerin syötön, vaikka oli pelissä 0–40-tappiolla. Kolmannessa erässä Federer vaikutti jo alistuneen kohtaloonsa, vaikka hän väläyttelikin yksittäisissä pisteissä.

– On uskomatonta pelata Rogerin kanssa täällä. Onnittelut hänelle siitä, että 37-vuotiaana pystyy olemaan vielä tällä tasolla. Hänen kanssaan on ilo pelata, ja se on aina yhtä hankalaa. Kiitän myös pariisilaisia faneja, on mahtavaa olla taas loppuottelussa, Nadal tunnelmoi.

Nadal on voittanut Ranskan avoimissa uskomattomat 92 ottelua ja hävinnyt vain kahdesti. Loppuottelupaikka on hänelle 12:s, eikä hänen ole tarvinnut kertaakaan poistua huipentumasta hävinneenä.

Federer oli jättänyt kolme edellistä Ranskan avointa väliin, eikä hän ole voittanut punaisella massalla pelattavan arvoturnauksen kuin kerran, vuonna 2009. Nadaliin Federerin taival Ranskassa tyssäsi nyt kuudennen kerran.

– Hän tekee olosta epämukavan tavallaan puolustaa ja pelata massalla. Kukaan muu ei pelaa lähimainkaan tuolla tavalla, Federer kehui Nadalia.

Hän kertoi nauttineensa tämänvuotisesta massakaudesta, eikä sulkenut pois mahdollisuuttaan pelata Ranskassa myös vuonna 2020.